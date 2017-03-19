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"Крылья Советов" - "Ростов": стали известны стартовые составы

Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Ростова" на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, Громов, Бато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Зотов.

Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев, Садик, Паскуато, Цвейба, Кудряшов, Бруно, Родич, Божин, Визнович.

"Ростов":[b][/b] Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Бухаров, Полоз.
Теги: Крылья Советов Ростов
Сегодня, 13:15
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