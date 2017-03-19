Филиппе Коутиньо: для нас матч с "Манчестер Сити" как финал

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо поделился ожиданиями перед матчем с "Манчестер Сити".



"Это очень важная игра. "Сити" - один из самых больших клубов Европы и наш соперник в споре за второе место. После вылета из Лиги чемпионов "Манчестер Сити" все силы бросит на премьер-лигу, поэтому нужно быть готовыми. Для нас этот матч как финал. Мы намерены победить и опередить соперника в таблице", - цитирует Коутиньо официальный сайт "красных".