Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:14
Сергей Хусаинов: решения Вилкова в матче "Локомотив"-"Спартак" были предельно объективными (8)
Сергей Хусаинов: решения Вилкова в матче "Локомотив"-"Спартак" были предельно объективными (8)
05:11
Превью. 27 тур ФНЛ
Превью. 27 тур ФНЛ
01:49
Геннадий Орлов: Будогосский отдаст телевизор детям, может им и нужно управлять нашим судейским коллективом? (9)
Геннадий Орлов: Будогосский отдаст телевизор детям, может им и нужно управлять нашим судейским коллективом? (9)
ЦСКА одержал победу над "Тереком" в молодежном первенстве
В матче 20-го тура молодёжного первенства России ЦСКА в гостях одержал победу с минимальным счётом над "Тереком".
Молодежное первенство
20 тур
"Терек" - ЦСКА 0:1
Голы: Жамалетдинов, 19
"Терек": Газиев, Альсултанов, Адамов, Шахтиев, Адамов, Мальсагов (Ахильгов, 64), Магомадов (Магамаев, 84), Бацуев, Кадыров, Хизриев (Умаев, 25), Садаев
ЦСКА: Помазун, Алибеков, Маклаков, Матвийчук, Леоно, Пухов (Тикнизян, 52 (Меренчуков, 90)), Гордюшенко, Хосонов (Алиев, 80), Олейников (Аванесян, 76), Кучаев (Козлов, 89), Жамалетдинов
Предупреждения: Кадыров, 33
Молодежное первенство
20 тур
"Терек" - ЦСКА 0:1
Голы: Жамалетдинов, 19
"Терек": Газиев, Альсултанов, Адамов, Шахтиев, Адамов, Мальсагов (Ахильгов, 64), Магомадов (Магамаев, 84), Бацуев, Кадыров, Хизриев (Умаев, 25), Садаев
ЦСКА: Помазун, Алибеков, Маклаков, Матвийчук, Леоно, Пухов (Тикнизян, 52 (Меренчуков, 90)), Гордюшенко, Хосонов (Алиев, 80), Олейников (Аванесян, 76), Кучаев (Козлов, 89), Жамалетдинов
Предупреждения: Кадыров, 33
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.