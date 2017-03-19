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ЦСКА одержал победу над "Тереком" в молодежном первенстве

В матче 20-го тура молодёжного первенства России ЦСКА в гостях одержал победу с минимальным счётом над "Тереком".

Молодежное первенство

20 тур

"Терек" - ЦСКА 0:1

Голы: Жамалетдинов, 19

"Терек": Газиев, Альсултанов, Адамов, Шахтиев, Адамов, Мальсагов (Ахильгов, 64), Магомадов (Магамаев, 84), Бацуев, Кадыров, Хизриев (Умаев, 25), Садаев

ЦСКА: Помазун, Алибеков, Маклаков, Матвийчук, Леоно, Пухов (Тикнизян, 52 (Меренчуков, 90)), Гордюшенко, Хосонов (Алиев, 80), Олейников (Аванесян, 76), Кучаев (Козлов, 89), Жамалетдинов

Предупреждения: Кадыров, 33
Теги: ЦСКА Терек
Сегодня, 14:16
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