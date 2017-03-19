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19-летний футболист из Мозамбика погиб от нападения крокодила

В Мозамбике крокодил напал на 19-летнего футболиста любительского клуба "Атлетико Минейро де Тете" Эстевао Альберто Жино.

Жино подвергся нападению крокодила, когда совершал пробежку по берегу реки Замбези.

"Крокодил внезапно вышел из воды и схватил Эстевао за талию, после чего уполз обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый", - цитирует тренера команды Эди Карвальо 101 Great Goals со ссылкой на O Tempo.
Сегодня, 14:18
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№1 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 14:38) #
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Ну, это как у нас под троллейбус попасть...
Регистрация: 5.03.2017
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