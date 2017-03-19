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19-летний футболист из Мозамбика погиб от нападения крокодила
В Мозамбике крокодил напал на 19-летнего футболиста любительского клуба "Атлетико Минейро де Тете" Эстевао Альберто Жино.
Жино подвергся нападению крокодила, когда совершал пробежку по берегу реки Замбези.
"Крокодил внезапно вышел из воды и схватил Эстевао за талию, после чего уполз обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый", - цитирует тренера команды Эди Карвальо 101 Great Goals со ссылкой на O Tempo.
Жино подвергся нападению крокодила, когда совершал пробежку по берегу реки Замбези.
"Крокодил внезапно вышел из воды и схватил Эстевао за талию, после чего уполз обратно в воду. Его друзья очень испугались, они слышали крики, но ничего не могли поделать. Крокодил был пятиметровый", - цитирует тренера команды Эди Карвальо 101 Great Goals со ссылкой на O Tempo.
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