Пьер-Эмерик Обамеянг: здорово, что забил, но победить важнее

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу своей команды в матче против "Ингольштадта" (1:0) в 25-м туре чемпионата Германии.



"Здорово, что забил, но победить важнее. Я рад, что помог команде добыть три очка. Забить сопернику было сложно. Но мне это удалось. Я доволен результатом матча", - цитирует форварда официальный сайт клуба.