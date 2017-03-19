Руди Гарсия: матч с "Лиллем" был закрытым

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия прокомментировал ничью своей команды в матче против "Лилля" (0:0) в тридцатом туре чемпионата Франции.



"Матч был закрытым. У команд было всего несколько возможностей. Обе команды хорошо защищались и плохо атаковали. Для зрителей этот матч был не интересным. Поздравляем всех оборонительных игроков этой встречи. Для них этот матч был жестким с хорошей организацией", - приводит его слова L`Equipe.