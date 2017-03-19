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Гол Дугалича принес "Тосно" победу над "Енисеем"

В матче 27-го тура чемпионата России "Енисей" на своем поле уступил "Тосно" – 0:1.

ФНЛ

27-й тур

"Енисей" (Красноярск) – "Тосно" – 0:1

Гол: Дугалич, 55.

"Енисей": Опарин, Кичин, Чернов (Колев, 90+1), Гультяев, Иванов, Ланин, Харитонов (Чичерин, 89), Алиев, Камеш, Малоян (Козлов, 67), Саркисов (Комков, 76).

"Тосно": Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Буйволов, Богаев, Кашчелан, Мухаметшин, Макаров (Абазов, 88), Палиенко (Чиркин, 63), Кутьин (Киреенко, 46), Милевский (Галиулин, 69).

Предупреждения: Кутьин, 33. Кичин, 49. Харитонов, 52. Кашчелан, 84. Сухарев, 86. Алиев, 86. Мухаметшин, 90.
Теги: Енисей Тосно
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