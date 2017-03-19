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17:00
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Стали известны стартовые составы "Терека" и ЦСКА
Стали известны стартовые составы "Терека" и ЦСКА на матч 20-го тура РФПЛ.
"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев, Кузяев, Лебеденко, Балай, Бериша.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Марио Фернандес, Вернблум, Тошич, Головин, Дзагоев, Ионов, Витиньо.
"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев, Кузяев, Лебеденко, Балай, Бериша.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Марио Фернандес, Вернблум, Тошич, Головин, Дзагоев, Ионов, Витиньо.
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