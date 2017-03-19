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Стали известны стартовые составы "Терека" и ЦСКА

Стали известны стартовые составы "Терека" и ЦСКА на матч 20-го тура РФПЛ.

"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев, Кузяев, Лебеденко, Балай, Бериша.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Марио Фернандес, Вернблум, Тошич, Головин, Дзагоев, Ионов, Витиньо.
Теги: Терек ЦСКА
Сегодня, 15:39
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(2)
№9 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня Терек фаворит и должен побеждать
Регистрация: 2.02.2012
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 16:17) #
  • +1
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Болеет за:
«Краснодар»
Если перебегают Березуцких, Терек может и выиграть.., если в двух березах не заблудится..
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Личные встречи:
Терек - ЦСКА 3 - 14 3 ничьих
Терек - Спартак 7 - 10 4 ничьих
Терек - Зенит 6 - 10 5 ничьих


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№6 Написал: Сосиска (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
За всю историю личных встреч Терек обыграл ЦСКА только 3 раза

Правда "джигит всегда был на коне"(с) laughing
Регистрация: 19.03.2017
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (9)
online

Игнашевичу даже овса теперь пайку убавили, недоедает старый мерин, эх, горе-конюхи, дайте заслуженному шанс! smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: Сосиска (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Утопические Иа. Куда же они против своих чеченских хозяев - Мусы бажаева и Искандера Махмудова?
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: ачуда (Сегодня, 16:02) #
  • +2
  •  (8)

вперед чечня задайте им чертей до черта, удачи в игре
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:01) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Терек точно будет играть на победу.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 15:55) #
  • -1
  •  (11)
online

чую ослы сеном подавятся
Регистрация: 6.02.2017
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