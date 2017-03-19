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"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью

В матче 20-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Ростовом".

Чемпионат России

20 тур

"Крылья Советов" - "Ростов" 0:0

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, (Паскуато, 48), Громов, Бато, Мияйлович, (Бруно, 82), Зинков, Зуев, Зотов.

"Ростов": Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, (Байрамян, 90), Препелицэ, (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров, (Азмун, 84), Полоз.

Предупреждения: Нобоа, 14, Ерохин, 26, Калачев, 43, Зинков, 62, Навас, 65
Теги: Крылья Советов Ростов
Сегодня, 15:55
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10
(0)
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rostov61
4:0 , это не позор ?

дурачок 15 очков отрыв это что?
И запомни и запиши себе -
без Курбана вы реальное Зеро
моли кого угодно и как можно чаще чтобы он не ушел допустим в Локо


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: rostov61
Цитата: AnK.
"Ростов"- позор! После ЛЕ ничья с командой уровня 1-го дивизиона.

4:0 , это не позор ?

там же"великих" засудили и два пеналя не поставили laughing
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: rostov61 Ростов (Сегодня, 16:42) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: AnK.
"Ростов"- позор! После ЛЕ ничья с командой уровня 1-го дивизиона.

4:0 , это не позор ?
Регистрация: 29.09.2011
№7 Написал: AnK. (Сегодня, 16:34) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
"Ростов"- позор! После ЛЕ ничья с командой уровня 1-го дивизиона.
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 16:16) #
  • +3
  •  (3)
online

Неплохая игра. Особенно с учетом качества газона. Многовато ошибок, но тем не менее наблюдать было интересно. Ростов смотрелся немного поинтереснее, хотя и Крылья не давали скучать. Счет в целом по игре.


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 16:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Интересная игра по транжирству моментов..что со стороны КС, что со стороны Ростова..Мяч ни в какие ворота не захотел залетать...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: Dragon (Сегодня, 16:12) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
говнофутбол
Регистрация: 28.02.2017
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (7)
online

вот теперь видим привычный Бердыевский футбол
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: ачуда (Сегодня, 16:03) #
  • -1
  •  (7)

молодцы КС ату вас из зоны вылета
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:58) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
КАЛАЧЁВ....дай Бог здоровья....молодой Зуев здох...ему вечером в клуб...танцевать..
Регистрация: 6.09.2013
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