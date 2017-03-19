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17:00
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью
В матче 20-го тура чемпионата России "Крылья Советов" дома сыграли вничью с "Ростовом".
Чемпионат России
20 тур
"Крылья Советов" - "Ростов" 0:0
"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, (Паскуато, 48), Громов, Бато, Мияйлович, (Бруно, 82), Зинков, Зуев, Зотов.
"Ростов": Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, (Байрамян, 90), Препелицэ, (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров, (Азмун, 84), Полоз.
Предупреждения: Нобоа, 14, Ерохин, 26, Калачев, 43, Зинков, 62, Навас, 65
Чемпионат России
20 тур
"Крылья Советов" - "Ростов" 0:0
"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, (Паскуато, 48), Громов, Бато, Мияйлович, (Бруно, 82), Зинков, Зуев, Зотов.
"Ростов": Медведев, Калачёв, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, (Байрамян, 90), Препелицэ, (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров, (Азмун, 84), Полоз.
Предупреждения: Нобоа, 14, Ерохин, 26, Калачев, 43, Зинков, 62, Навас, 65
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