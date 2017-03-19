Джо Харт: результатом недовольны и "Интер", и "Торино"

Вратарь "Торино" Джо Харт прокомментировал ничью с "Интером" (2:2) в чемпионате Италии.



"Была сумасшедшая игра, многие матчи с нашим участием было интересно смотреть. Мне бы хотелось сыграть получше, особенно в эпизоде с первым голом, но мы бились всей командой, и считаю, что обе стороны недовольны результатом", - цитирует Харта пресс-служба "Торино".