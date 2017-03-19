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17:00
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Джо Харт: результатом недовольны и "Интер", и "Торино"
Вратарь "Торино" Джо Харт прокомментировал ничью с "Интером" (2:2) в чемпионате Италии.
"Была сумасшедшая игра, многие матчи с нашим участием было интересно смотреть. Мне бы хотелось сыграть получше, особенно в эпизоде с первым голом, но мы бились всей командой, и считаю, что обе стороны недовольны результатом", - цитирует Харта пресс-служба "Торино".
"Была сумасшедшая игра, многие матчи с нашим участием было интересно смотреть. Мне бы хотелось сыграть получше, особенно в эпизоде с первым голом, но мы бились всей командой, и считаю, что обе стороны недовольны результатом", - цитирует Харта пресс-служба "Торино".
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