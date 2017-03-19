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17:00
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Александр Зуев: сами знаете, что "Ростов" за команда и как они обороняются
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев прокомментировал ничью с "Ростовом" в 20-м туре чемпионата России.
- Поле мешало сегодня играть?
- Вязковатое поле. В целом, не сказать что плохое. Удовлетворительное.
- У "Крыльев" мало что получается в атаке, после зимнего перерыва ни одного гола не забили. В чем основная проблема?
- В прошлых двух играх реализация была плохая, а сегодня играли с "Ростовом", cами знаете, что это за команда и как они обороняются. У них нет свободных зон, было мало моментов.
Rusfootball.info
- Поле мешало сегодня играть?
- Вязковатое поле. В целом, не сказать что плохое. Удовлетворительное.
- У "Крыльев" мало что получается в атаке, после зимнего перерыва ни одного гола не забили. В чем основная проблема?
- В прошлых двух играх реализация была плохая, а сегодня играли с "Ростовом", cами знаете, что это за команда и как они обороняются. У них нет свободных зон, было мало моментов.
Rusfootball.info
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