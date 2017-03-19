Александр Зуев: сами знаете, что "Ростов" за команда и как они обороняются

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев прокомментировал ничью с "Ростовом" в 20-м туре чемпионата России.



- Поле мешало сегодня играть?



- Вязковатое поле. В целом, не сказать что плохое. Удовлетворительное.



- У "Крыльев" мало что получается в атаке, после зимнего перерыва ни одного гола не забили. В чем основная проблема?



- В прошлых двух играх реализация была плохая, а сегодня играли с "Ростовом", cами знаете, что это за команда и как они обороняются. У них нет свободных зон, было мало моментов.



Rusfootball.info