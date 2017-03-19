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Шелдон Бато: нам не хватает удачи в каких-то моментах

Защитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато прокомментировал ничью с "Ростовом" (0:0).

- Нулевая ничья - хороший результат или плохой?

- 50 на 50. Нам не хватает удачи в каких-то моментах. К примеру, в прошлой игре. А сегодня мы можем сказать, что нам повезло в защите в нескольких моментов. Но с другой стороны не создавали моменты, чтобы забить.

- Вы сегодня играли в центре защиты. Раньше действовали на фланге. Вам где удобнее играть?

- Центральный защитник - моя основная позиция. На ней чувствую себя наиболее комфортно. Но тренер знает, что я могу играть и на других позициях, тем более, когда в команде бывают проблемы с выбором игроков на какие-то позиции. Все же я центральный защитник.

- Сегодня поле мешало футболистам. Как оцените его качество?

- Да, поле было тяжелым. Можно было наблюдать, что при попытках сыграть технично были ошибки у игроков. Тем не менее, "Ростов" играл на том же поле и многие наши ошибки происходили из-за того, что "Ростов" опытная команда. Результат показывает, что мы справились.

- Самая главная проблема у "Крыльев" в нападении?

- У нас действительно на острие не всегда действуют нападающий. Человек, который забивает много голов, на что все хотят рассчитывать. Во всех играх мы создавали моменты, но нам не хватает удачи.

Rusfootball.info
Теги: Крылья Советов Ростов
Сегодня, 17:12
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