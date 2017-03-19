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15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Шелдон Бато: нам не хватает удачи в каких-то моментах
Защитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато прокомментировал ничью с "Ростовом" (0:0).
- Нулевая ничья - хороший результат или плохой?
- 50 на 50. Нам не хватает удачи в каких-то моментах. К примеру, в прошлой игре. А сегодня мы можем сказать, что нам повезло в защите в нескольких моментов. Но с другой стороны не создавали моменты, чтобы забить.
- Вы сегодня играли в центре защиты. Раньше действовали на фланге. Вам где удобнее играть?
- Центральный защитник - моя основная позиция. На ней чувствую себя наиболее комфортно. Но тренер знает, что я могу играть и на других позициях, тем более, когда в команде бывают проблемы с выбором игроков на какие-то позиции. Все же я центральный защитник.
- Сегодня поле мешало футболистам. Как оцените его качество?
- Да, поле было тяжелым. Можно было наблюдать, что при попытках сыграть технично были ошибки у игроков. Тем не менее, "Ростов" играл на том же поле и многие наши ошибки происходили из-за того, что "Ростов" опытная команда. Результат показывает, что мы справились.
- Самая главная проблема у "Крыльев" в нападении?
- У нас действительно на острие не всегда действуют нападающий. Человек, который забивает много голов, на что все хотят рассчитывать. Во всех играх мы создавали моменты, но нам не хватает удачи.
Rusfootball.info
- Нулевая ничья - хороший результат или плохой?
- 50 на 50. Нам не хватает удачи в каких-то моментах. К примеру, в прошлой игре. А сегодня мы можем сказать, что нам повезло в защите в нескольких моментов. Но с другой стороны не создавали моменты, чтобы забить.
- Вы сегодня играли в центре защиты. Раньше действовали на фланге. Вам где удобнее играть?
- Центральный защитник - моя основная позиция. На ней чувствую себя наиболее комфортно. Но тренер знает, что я могу играть и на других позициях, тем более, когда в команде бывают проблемы с выбором игроков на какие-то позиции. Все же я центральный защитник.
- Сегодня поле мешало футболистам. Как оцените его качество?
- Да, поле было тяжелым. Можно было наблюдать, что при попытках сыграть технично были ошибки у игроков. Тем не менее, "Ростов" играл на том же поле и многие наши ошибки происходили из-за того, что "Ростов" опытная команда. Результат показывает, что мы справились.
- Самая главная проблема у "Крыльев" в нападении?
- У нас действительно на острие не всегда действуют нападающий. Человек, который забивает много голов, на что все хотят рассчитывать. Во всех играх мы создавали моменты, но нам не хватает удачи.
Rusfootball.info
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