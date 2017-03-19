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Иван Данильянц: игрой нашей команды доволен

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился мыслями после ничьей с "Крыльями Советов" (0:0) в гостевом матче 20-го тура чемпионата России.

"Игрой нашей команды доволен. В ходе матча ребята проявили характер, несмотря на сложности с перелётом из Манчестера и малым временем для восстановления. Нашли в себе силы. Мы имели три стопроцентных момента, но ни один не реализовали. Результатом, конечно, не удовлетворен – надо было забивать и выигрывать", - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Данильянц Ростов Крылья Советов
Сегодня, 17:18
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