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Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
Георгий Зотов: я бы не сказал, что "Ростов" более мастеровитая команда. Никакого мандража у нас не было
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Иван Данильянц: игрой нашей команды доволен
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц поделился мыслями после ничьей с "Крыльями Советов" (0:0) в гостевом матче 20-го тура чемпионата России.
"Игрой нашей команды доволен. В ходе матча ребята проявили характер, несмотря на сложности с перелётом из Манчестера и малым временем для восстановления. Нашли в себе силы. Мы имели три стопроцентных момента, но ни один не реализовали. Результатом, конечно, не удовлетворен – надо было забивать и выигрывать", - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".
"Игрой нашей команды доволен. В ходе матча ребята проявили характер, несмотря на сложности с перелётом из Манчестера и малым временем для восстановления. Нашли в себе силы. Мы имели три стопроцентных момента, но ни один не реализовали. Результатом, конечно, не удовлетворен – надо было забивать и выигрывать", - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".
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