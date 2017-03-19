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Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Неймар и Рафинья могут сыграть против "Валенсии"
Нападающий Неймар и полузащитник Рафинья включены в заявку "Барселоны" на матч 28-го чемпионата с "Валенсией", сообщает пресс-служба каталонцев.
Напомним, эти футболисты не играли в прошлом туре в матче с "Депортиво" (1:2). Таким образом, сегодня "Барселоне" не помогут Жереми Матьё, Алейш Видаль, Арда Туран и Хорди Масип.
Напомним, эти футболисты не играли в прошлом туре в матче с "Депортиво" (1:2). Таким образом, сегодня "Барселоне" не помогут Жереми Матьё, Алейш Видаль, Арда Туран и Хорди Масип.
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