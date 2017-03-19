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18:29
Тенденции продолжаются
Тенденции продолжаются
18:22
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (15)
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (15)
17:00
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
"Краснодар" поделил очки с "Уфой"
"Краснодар" не смог одолеть "Уфу" на своем поле в рамках 20-го тура чемпионата России.
Чемпионат России
20 тур
"Краснодар" - "Уфа" 0:0
"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Газинский, 64), Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулёв, (Мамаев, 46), Каборе, Перейра, Классон, (Лаборде, 85), Вандерсон.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, (Ванек, 65), Засеев, Сысуев, (Йокич, 69), Стоцкий, (Кротов, 87), Пауревич, Фатай.
Предупреждения: Пуцко, 40, Стоцкий, 45, Аликин, 86
Чемпионат России
20 тур
"Краснодар" - "Уфа" 0:0
"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Газинский, 64), Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулёв, (Мамаев, 46), Каборе, Перейра, Классон, (Лаборде, 85), Вандерсон.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, (Ванек, 65), Засеев, Сысуев, (Йокич, 69), Стоцкий, (Кротов, 87), Пауревич, Фатай.
Предупреждения: Пуцко, 40, Стоцкий, 45, Аликин, 86
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