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"Краснодар" поделил очки с "Уфой"

"Краснодар" не смог одолеть "Уфу" на своем поле в рамках 20-го тура чемпионата России.

Чемпионат России

20 тур

"Краснодар" - "Уфа" 0:0

"Краснодар": Синицын, Шишкин, (Газинский, 64), Калешин, Мартынович, Гранквист, Петров, Жигулёв, (Мамаев, 46), Каборе, Перейра, Классон, (Лаборде, 85), Вандерсон.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Карп, (Ванек, 65), Засеев, Сысуев, (Йокич, 69), Стоцкий, (Кротов, 87), Пауревич, Фатай.

Предупреждения: Пуцко, 40, Стоцкий, 45, Аликин, 86
Теги: Краснодар Уфа
Сегодня, 18:22
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15
(2)
№15 Написал: glorvsex (Сегодня, 18:50) #
  • -1
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online

вся беда в том что клуб не такой раскрученный как спартак, потому что уже бы по всем новостям говорили про скорую отставку физрука, а здесь никакого на него давления, да и кузьмичи тоже не особо влияют, вон встанут и уйдут.

Штангист,
кофтун барио с чемпа трал тупой
Регистрация: 5.02.2017
№14 Написал: Ден Кренов (Сегодня, 18:40) #
  • -2
  •  (2)

Уфа респект! С таким бюджетом
Регистрация: 19.03.2017
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 18:38) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Мдааа столько ударов по воротам..не плохие атаки..А забить толком не кому..Комличенко видимо еще не тянет..А Уфа..довольно грамотно оборонялась..хотя во втором тайме и подсела..
Регистрация: 21.11.2016
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:31) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Семак что творит!!!!

Да ничего он не творит, Беленов творит, УФА полный отстой, хоть и болел за Богданыча.
Фарт напрочь отвернулся от быков, видать, весь к свиньям переметнулся, совсем Фортуна с ума сошла, плядь капризная.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: imaginary (Сегодня, 18:31) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: MIG
антифутбол(УФА).

разница мячей говорит сама за себя...

п-ц, давно меня так результат матча не расстраивал
Регистрация: 7.02.2010
№10 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:30) #
  • +1
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online

Цитата: MIG
Шалимова нахер гнать поганой метлой!

И ставить своего кого-нить, вместо свина, писавшего доносы на Садырина.
Регистрация: 7.03.2016
№9 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:28) #
  • +5
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антифутбол(УФА). Как и ровно у половины команд РПЛ.
ну а дуракам, которым такое "зрелище" нравится, я даже немного завидую.

Краснодар - самая невнятная игра на старте второй части сезона за последние годы. С Фенером и Спартаком отскочили. С остальными играли непонятно во что.

з.ы. Жигулев на фланге?? Это при наличии Лаборде, Жо, Мамаева? Шалимова нахер гнать поганой метлой!


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№8 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Интересно у нас кто Чей Клон УФА у ЦСКА или ЦСКА у УФы - там и там в обороне тупо стоят 5 защитников. Похоже в этом туре в Чемпионате сохранится Статус_КВо
Регистрация: 18.03.2012
№7 Написал: РостовПапа (Сегодня, 18:26) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: imaginary
сраная уфа, отскочили...
такие матчи расстраивают больше чем поражения, возили-возили весь мачт, а гол так и не забили..

А Терек сегодня ЦСКА весь матч возил и проиграл
Регистрация: 18.05.2016
№6 Написал: imaginary (Сегодня, 18:25) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Савелий
Семак что творит!!!!

чего он творит-то?
ни одного даже полумомента за матч уфа не создала
Регистрация: 7.02.2010
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 18:25) #
  • +1
  •  (5)

когда ж Шалимова то уволят
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (3)

не Дай Бог же обогнать цска и зенит,прокладки ванючие
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:23) #
  • +1
  •  (3)

Семак что творит!!!! Очки набирает исправно!
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 18:23) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
сраная уфа, отскочили...
такие матчи расстраивают больше чем поражения, возили-возили весь мачт, а гол так и не забили..
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: Штангист (Сегодня, 18:23) #
  • -3
  •  (7)

С ничьёй Великую Уфу, у них забирают футболистов в трансферные окна, меняют гл. тренера посреди сезона, бюджет 20 млн. долларов а не 100, нет долларовых миллионеров по зарплате, отсутствует "лучшая" академия Галактики, в отличие от смешного краснодара, и они показывают идентичный результат, а по набранным очкам почти в 2 раза лучше.
Регистрация: 26.01.2017
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