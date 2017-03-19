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Тенденции продолжаются
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18:22
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (15)
"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (15)
17:00
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного
15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
ЦСКА на выезде обыграл "Терек" благодаря голу Ионова
В матче 20-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле уступил ЦСКА.
Чемпионат России
20 тур
"Терек" - ЦСКА 0:1
Гол: Ионов, 33
"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев (Мбенге, 73), Кузяев, Бериша (Родолфо, 72), Лебеденко, Балай (Садаев, 73)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Васин, Тошич (Щенников, 79), Головин, Дзагоев, Ионов (Оланаре, 67), Вернблум, Витиньо (Чалов, 88)
Предупреждения: Кузяев, 90+1, Василий Березуцкий, 90+2
Чемпионат России
20 тур
"Терек" - ЦСКА 0:1
Гол: Ионов, 33
"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев (Мбенге, 73), Кузяев, Бериша (Родолфо, 72), Лебеденко, Балай (Садаев, 73)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Васин, Тошич (Щенников, 79), Головин, Дзагоев, Ионов (Оланаре, 67), Вернблум, Витиньо (Чалов, 88)
Предупреждения: Кузяев, 90+1, Василий Березуцкий, 90+2
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