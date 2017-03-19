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ЦСКА на выезде обыграл "Терек" благодаря голу Ионова

В матче 20-го тура чемпионата России "Терек" на своем поле уступил ЦСКА.

Чемпионат России

20 тур

"Терек" - ЦСКА 0:1

Гол: Ионов, 33

"Терек": Городов, Уциев, Мохаммади, Дьёмбер, Семёнов, Анхель, Оздоев (Мбенге, 73), Кузяев, Бериша (Родолфо, 72), Лебеденко, Балай (Садаев, 73)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Васин, Тошич (Щенников, 79), Головин, Дзагоев, Ионов (Оланаре, 67), Вернблум, Витиньо (Чалов, 88)

Предупреждения: Кузяев, 90+1, Василий Березуцкий, 90+2
Теги: ЦСКА Терек
Сегодня, 18:25
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№97 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:04) #
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Цитата: Бриг
.Что бы одержать победу над ЦСКА ,достаточно перебегать Березуцких,

Ерунду говоришь, умение выбрать позицию главное при игре в три центрральных.
Регистрация: 15.05.2015
№96 Написал: Хрюн (Сегодня, 19:04) #
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online

Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: jinn

Сам -то варяго-монголоид небось?

Это писклявый пассив с трех вокзалов ринатко.

да у тебя дебила... ффсе ринатки и лепехи... по этому вас головастик шаповалов и любил... вы же ручное стадо...

Цитата: jinn
Цитата: Хрюн
не серёг не угадал... истинный ариец.

Цыган,мля,индиец?

сереж... отъепись а..?) пообщайся вон с фотиным... твой братуха по сектору и укоза...)
Регистрация: 19.03.2017
№95 Написал: Бриг (Сегодня, 19:00) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: ДЯДЬКА
"старый конь борозды не портит"

Не портит , но и глубоко не пашет...Что бы одержать победу над ЦСКА ,достаточно перебегать Березуцких, и сколько вот последних матчей смотрел, ну не могут соперники ЦСКА этого сделать..теряются, что ли..хотя и опыт Березуцких никуда не денешь,но тем не менее..
Регистрация: 21.11.2016
№94 Написал: Хрюн (Сегодня, 19:00) #
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Цитата: ДЯДЬКА
У неадекватных поросят пуканы горят не хуже, чем у свидомых хахлов.

бегом димас.... переодеваться в гопника... и на хохло ветку толяну жаловаться... помнишь лет 7 назад... ты с ветки молота забирал... толиииик пошли на сектор....))) съепни пенсия))
Регистрация: 19.03.2017
№93 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:59) #
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online

Цитата: jinn

Сам -то варяго-монголоид небось?

Это писклявый пассив с трех вокзалов ринатко.
Регистрация: 15.05.2015
№92 Написал: jinn (Сегодня, 18:58) #
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online

Цитата: Хрюн
не серёг не угадал... истинный ариец.

Цыган,мля,индиец?
Регистрация: 28.01.2012
№91 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:58) #
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online

Цитата: Хрюн
правильно тебя за слуцкера здесь пончик насиловал..

а ёщё он меня на своём сайте забанил сволачь. причём раза четыре. за то, что я против Леонида Викторовича агитировал за нессущего Ганчаренко и хвалил фандвиж за банер "Овчина-Онопко всё говно на "О". сволачь этот пончик. редкостная сволачь!
Регистрация: 7.03.2016
№90 Написал: jinn (Сегодня, 18:57) #
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online

Цитата: Сосиска
Если завтра не появится новость про то, что количество пальцев у еврея снова уменьшилось - то не стоит гадать, как он расплатился с Кадыровым

Это ты с Кутарбой обсудишь,детский сад,мля))) болельщик футбола на этом сайте,мля)))
Регистрация: 28.01.2012
№89 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:57) #
  • +2
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online

У неадекватных поросят пуканы горят не хуже, чем у свидомых хахлов.
Регистрация: 15.05.2015
№88 Написал: Хрюн (Сегодня, 18:56) #
  • -3
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online

Цитата: molot327
С диваном я разберусь...

я надеюсь... наш ты белокурый кучерявый воин....

jinn,
не серёг не угадал... истинный ариец...)
Регистрация: 19.03.2017
№87 Написал: jinn (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Хрюн
да это был.. армяшка..


Ну и?

Сам -то варяго-монголоид небось?
Регистрация: 28.01.2012
№86 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:54) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: jinn
кое-кто сегодня взял в рот очередную писю

не стоит свою команду так громко рекламировать
сто мультов в помощь))
флейтисты smile


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№85 Написал: Сосиска (Сегодня, 18:53) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
А ты, свиненок, не забудь свинарник почистить...

Авгиевы конюшни все равно не отмоешь - их негры криворукие засрали - витиньи с оланарями
Регистрация: 19.03.2017
№84 Написал: AVG Россия (Сегодня, 18:53) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
на Зенит - так ЦСКА.

ЦСКА великолепен . Я доволен. Спартак это г....о закатает в асфальт.
Регистрация: 18.11.2016
№83 Написал: Zucken (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Спартак Спартаков 111
ЧЕЧНЯ ПРОДАЖНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Сам небось за чичей болел?


--------------------
Матвей!
Свиньи головного мозга в третьем поколении!:)
Регистрация: 31.01.2017
№82 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 22911
Терек продажная команда!

для полного ощущения радости от своих слов, выйди с транспорантом с этими словами, на кировской базе... laughing laughing laughing
Регистрация: 20.10.2012
№81 Написал: Хрюн (Сегодня, 18:52) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: jinn
Сдается мне,что кое-кто сегодня взял в рот очередную писю
И это не ЦСКА.

да это был.. армяшка... сЭрГей...
Регистрация: 19.03.2017
№80 Написал: Сосиска (Сегодня, 18:52) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: jinn
Сдается мне,что кое-кто сегодня взял в рот очередную писю

Если завтра не появится новость про то, что количество пальцев у еврея снова уменьшилось - то не стоит гадать, как он расплатился с Кадыровым laughing
Регистрация: 19.03.2017
№79 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 18:52) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: Бриг
..Армейцы, вам бы защиту помоложе

Здесь как раз тот случай "старый конь борозды не портит". Есть молодой Чернов, который в аренде в Енисее, но вряд ли он выиграет сейчас конкуренцию за место в составе.
Регистрация: 15.05.2015
№78 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:51) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хрюн
толик скоро чистый четверг... не забудь... диван пропылесосить...

С диваном я разберусь... А ты, свиненок, не забудь свинарник почистить...
В чистый четверг! laughing


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№77 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:50) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Бриг
Терек заблудился в двух березах, в смысле братьях Березуцких.. smirk Желание играть у Терека было огромное, но вот желания победить не было..ЦСКА умело оборонялся..и прессинговал..Армейцы, вам бы защиту помоложе..и покреативнее нападающего да еще с мыслью..Оланаре -Витиньо - не пара..Опять чемпионство возьмете..Хотя и в этом сезоне шансы есть,и не плохие, если ваши противники блуждать в березах будут...

Ты сам то хоть понял, чего тут наплел?
Регистрация: 21.03.2010
№76 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:50) #
  • -2
  •  (4)
online

Ионов такими темпами станет лучшим боибардиром чемпионата. Смолова то нет.
Регистрация: 7.03.2016
№75 Написал: jinn (Сегодня, 18:49) #
  • +1
  •  (7)
online

Сдается мне,что кое-кто сегодня взял в рот очередную писю
И это не ЦСКА.
Регистрация: 28.01.2012
№74 Написал: Сосиска (Сегодня, 18:49) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Желание играть у Терека было огромное,

А мимо ворот выйдя 1-на-1 они от желания и били
Регистрация: 19.03.2017
№73 Написал: CSKA-11 (Сегодня, 18:47) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: SPV
Эту защиту Ростов, Спартак, Краснодар вскроют без проблем и не раз.Терек сегодня валял откровенно дурака по непонятным мне причинам

Упырь свинной,ты по жизни тявкаешь не по делу!По сравнению с обороной ЦСКА спамовская дыра!Посмотрим как спам вскроет,пока еле еле Анжи смогли забить,зато вам только ленивый не забивает!И это при постоянной помощи судей,прощающих регбийские навыки Таски,Кутепова,Комбарова,да вобщем-то любого защитника спама!
Ну а по матчу,все по делу,отлично сыграли!
Регистрация: 5.03.2017
№72 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 18:47) #
  • -5
  •  (11)
online

ЧЕЧНЯ ПРОДАЖНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 17.03.2017
№71 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:47) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Red_Dragon
точно! то-то я думаю, на кого же рамзанка так похож Ну вылитый Гинер

даж спорить не буду.гнидер с кадыркой не похожи.и в этом вся соль.договаривались братья,еще раз говорю.чеченские братья.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№70 Написал: Бриг (Сегодня, 18:47) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Терек заблудился в двух березах, в смысле братьях Березуцких.. smirk Желание играть у Терека было огромное, но вот желания победить не было..ЦСКА умело оборонялся..и прессинговал..Армейцы, вам бы защиту помоложе..и покреативнее нападающего да еще с мыслью..Оланаре -Витиньо - не пара..Опять чемпионство возьмете..Хотя и в этом сезоне шансы есть,и не плохие, если ваши противники блуждать в березах будут...
Регистрация: 21.11.2016
№69 Написал: Хрюн (Сегодня, 18:46) #
  • -7
  •  (11)
online

Цитата: molot327
Всех армейцев С ПОБЕДОЙ!!! Капитана с очередным матчем на ноль!!! blush

толик скоро чистый четверг... не забудь... диван пропылесосить...
Регистрация: 19.03.2017
№68 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сосиска
Любой разбирающийся человек видел, что сегодня откатали голимый договорняк.

Именно ТАК!
Это вам не сосиски в свинарнике!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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