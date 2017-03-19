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"Краснодар" поделил очки с "Уфой" (15)
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15:56
Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Лунев, Цаллагов и Иванович сыграют с "Арсеналом" с первых минут
Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 20-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом".
"Зенит": Андрей Лунёв, Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эрнани, Жулиано, Артур Юсупов, Данни (капитан команды), Александр Кокорин и Артем Дзюба.
Запас: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, Маурисио, Олег Шатов, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич и Александр Кержаков.
"Зенит": Андрей Лунёв, Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эрнани, Жулиано, Артур Юсупов, Данни (капитан команды), Александр Кокорин и Артем Дзюба.
Запас: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, Маурисио, Олег Шатов, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич и Александр Кержаков.
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