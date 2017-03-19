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Лунев, Цаллагов и Иванович сыграют с "Арсеналом" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч 20-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом".

"Зенит": Андрей Лунёв, Ибрагим Цаллагов, Луиш Нету, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Эрнани, Жулиано, Артур Юсупов, Данни (капитан команды), Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Запас: Юрий Лодыгин, Егор Бабурин, Александр Анюков, Иван Новосельцев, Юрий Жирков, Николас Ломбертс, Маурисио, Олег Шатов, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич и Александр Кержаков.
Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 18:36
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(1)
№19 Написал: den1577 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Туши свет!!!


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Футбол - это мужская война, в которой сражение - праздник, а победа - счастье!
Регистрация: 12.10.2012
№18 Написал: fd65 (Сегодня, 19:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Если и сегодня Зенит потеряет очки - румын на выход!

А если в ничью сыграет, румына оставляйте, а молдована Спиридона увольняйте...., х#ево переводит с цыганского на русский)))
Регистрация: 3.12.2016
№17 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: Бриг
Данни (капитан команды)- вот это правильно...


Ясли
Регистрация: 17.03.2008
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Нету запретите на чужую половину поля ходить, глядишь, и обыграете оружейников....
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
румын клинический идиот


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gustavus Adolphus
Что есть "Зенит"? Команда из болотистого захолустья,которое я недавно отвоевал у русских?

"Косишь" под животное? У тебя получилось. Нам , русским, Адольфов е....бать не впервой. Тебя, если найдем, тоже вы...ебем.
Регистрация: 29.11.2014
№13 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то менять надо было, но по каждой замене должно же быть объяснение. Понятно ещё почему Жирков, Анюков- медленные из-за возраста, да и ошибаются часто, Шатов совсем не тот, который был 2 года назад, хотя я о нём никогда не был высокого мнения, да и кого это волнует, но это правда. Но причём Лодыгин? А ошибётся Лунёв- будем плакать горячими слезами? Да и понять, хоть и с трудом, замену Гарсия тоже можно- не тот это Гарсия, который пришёл в команду, но он хоть единственный разрушитель в команде, а справится ли с этим Юсупов- большой вопрос, также и с Маурисио- всё-таки, он не уровень Зенита, только на замену по позиции. Жаль из-за пресловутого лимита(спасибо Мутко) нельзя оставить на скамейке Дзюбу и попробовать Молло. Blessing!!! Не бери в голову. Чему быть- того не миновать! А если, а вдруг...новенькие заиграют? Команда то моложе стала с этими заменами.
Регистрация: 13.11.2009
№12 Написал: зеленая оса (Сегодня, 18:54) #
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online

Ну ужто арсенал точно обыграют
Регистрация: 10.03.2017
№11 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 18:53) #
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коко сегодня всех пульнет не зря ему автомат подарили игрушечный ну прямо детишка сморкун
Регистрация: 6.02.2017
№10 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:52) #
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online

И Кокорин снова на поле. У человека и так то каждый день праздник, а сегодня и вообще день рождения. Дайте парню до лета отдохнуть!


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Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 18:50) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Данни (капитан команды)- вот это правильно...
Регистрация: 21.11.2016
№8 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 18:49) #
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это точно Зенит?
Регистрация: 15.02.2017
№7 Написал: Gustavus Adolphus (Сегодня, 18:48) #
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  •  (6)
online

Что есть "Зенит"? Команда из болотистого захолустья,которое я недавно отвоевал у русских?
Регистрация: 19.03.2017
№6 Написал: Ditrih (Сегодня, 18:47) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Зенит»
слить захотел,болгарин?
Регистрация: 1.06.2014
№5 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:46) #
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Еще бы Дзюбу убрать и все было бы нормально
Регистрация: 9.02.2014
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:45) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Если и сегодня Зенит потеряет очки - румын на выход!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Вот так и знал что эксперимент будет. Всё, воскресный вечер не удался, за это уг только переживать будем, а не наслаждаться футболом. Даже похреновело сразу.

Правильно!Сам написал что зенит -это уг))))
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот так и знал что эксперимент будет. Всё, воскресный вечер не удался, за это уг только переживать будем, а не наслаждаться футболом. Даже похреновело сразу.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Юсупов?Кокорин?Мы решили играть вдевятером?Эрнани пока вторым Кариокой выглядит,он с Юсуповым опорная зона?А чем Маурисиу не угодил.Пипец составчик.Походу румын тоже решил ничейку сгонять.


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Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
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