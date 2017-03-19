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Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Игорь Шалимов: практически ничего не позволили сопернику, обидная ничья
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Уфы" (0:0) в 20-м туре чемпионата России.
"Практически ничего не позволили сопернику, обидная ничья. Отсутствие Смолова? Он лучший бомбардир. Это сказывается. В таких играх мы не можем забить, хотя сегодня было много моментов. Сложно ответить, почему не смогли реализовать моменты. Перерыв сыграет нам на руку. Потренируемся, подготовимся", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
"Практически ничего не позволили сопернику, обидная ничья. Отсутствие Смолова? Он лучший бомбардир. Это сказывается. В таких играх мы не можем забить, хотя сегодня было много моментов. Сложно ответить, почему не смогли реализовать моменты. Перерыв сыграет нам на руку. Потренируемся, подготовимся", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".
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