Игорь Шалимов: практически ничего не позволили сопернику, обидная ничья

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Уфы" (0:0) в 20-м туре чемпионата России.



"Практически ничего не позволили сопернику, обидная ничья. Отсутствие Смолова? Он лучший бомбардир. Это сказывается. В таких играх мы не можем забить, хотя сегодня было много моментов. Сложно ответить, почему не смогли реализовать моменты. Перерыв сыграет нам на руку. Потренируемся, подготовимся", – сказал Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол".