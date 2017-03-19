Сергей Семак: сложный был матч, другого и не ожидали

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак на пресс-конференции после матча с "Краснодаром" (0:0) заявил, что игра была сложной.



- Сложный был матч, другого и не ожидали. В первом тайме игра в исполнении нашей команды игра мне понравилась, за исключением двух моментов, где мы не разобрались в ситуации. В остальном старались играть агрессивно, встречать высоко. Первый тайм был положительный.



Во втором тайме "Краснодар" завладел преимуществом, мы стали опускаться низко, допускали ошибки и позволили сопернику проводить опасные контратаки. Моменты забить у "Краснодара" были. По тому как складывался матч, результатом мы удовлетворены. Будем работать, мы только на пути становления.



Хочу поблагодарить команду за самоотдачу, за движение, за борьбу. В целом, прекрасный стадион, хорошая атмосфера. Думаю, матч смотрелся интересно.



- "Уфа" находится на 5-м месте. Как у игроков получается правильно воспринимать это? Нет ли у них неправильной реакции?



- Я думаю, неправильной реакции у них нет. Конечно, это немного давит на ребят, но, я думаю, это нормальный процесс становления. Команда молодая, не так давно играет в Премьер-лиге. Мы можем играть лучше и будем работать над этим.



Rusfootball.info