Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Виктор Классон: перерыв реально может помочь "Краснодару" (видео)

Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон – о ничейном матче против "Уфы", в котором команды не забили голов друг другу.



– Почему команде сегодня не удалось победить?
– Я очень расстроен, как и все в команде. Мы достаточно большое количество опасных моментов создали в этой игре, но ни один не реализовали. Я расстроен.

– Можно ли объяснить причину такого результата только плохой реализацией?
– Я не знаю, можно ли все записать на неудачу. Невезение, нереализация моментов – это все одно и тоже, в принципе. Нам не хватило концентрации и уверенности, когда мы играли в штрафной соперника и на подступах к ней.

– Хватало ли сил сегодня после матча с "Сельтой"? Успели восстановиться?
– Я могу говорить только за себя: чувствовал себя достаточно свежим. Не думаю, что в этом кроется причина.

– Моральное состояние после вылета команды из еврокубков какое на данный момент? Это влияет на игру сейчас?
– В футболе ты иногда выигрываешь, иногда – нет. На самом деле, все игроки привычны к этому. В целом обстановка в команде нормальная сейчас, все с нетерпением ждут следующей игры с "Ростовом".

– Перерыв в чемпионате может пойти команде на пользу?
– Да, я думаю, что это реально может помочь команде. Уверен в этом, потому что у нас был достаточно напряженный чемпионат, мы сыграли много матчей. Мы восстановим энергию плюс вернутся травмированные игроки. Это пойдет нам на пользу.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Классон Краснодар Уфа Rвидео
Сегодня, 19:35
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ростов тож отдохнет..Интересный будет матч...Опыт или молодость..Опыт Бердыева или молодость , как тренера ,Шалимова...
Регистрация: 21.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.