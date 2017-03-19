Виктор Классон: перерыв реально может помочь "Краснодару" (видео)

Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон – о ничейном матче против "Уфы", в котором команды не забили голов друг другу.







– Почему команде сегодня не удалось победить?

– Я очень расстроен, как и все в команде. Мы достаточно большое количество опасных моментов создали в этой игре, но ни один не реализовали. Я расстроен.



– Можно ли объяснить причину такого результата только плохой реализацией?

– Я не знаю, можно ли все записать на неудачу. Невезение, нереализация моментов – это все одно и тоже, в принципе. Нам не хватило концентрации и уверенности, когда мы играли в штрафной соперника и на подступах к ней.



– Хватало ли сил сегодня после матча с "Сельтой"? Успели восстановиться?

– Я могу говорить только за себя: чувствовал себя достаточно свежим. Не думаю, что в этом кроется причина.



– Моральное состояние после вылета команды из еврокубков какое на данный момент? Это влияет на игру сейчас?

– В футболе ты иногда выигрываешь, иногда – нет. На самом деле, все игроки привычны к этому. В целом обстановка в команде нормальная сейчас, все с нетерпением ждут следующей игры с "Ростовом".



– Перерыв в чемпионате может пойти команде на пользу?

– Да, я думаю, что это реально может помочь команде. Уверен в этом, потому что у нас был достаточно напряженный чемпионат, мы сыграли много матчей. Мы восстановим энергию плюс вернутся травмированные игроки. Это пойдет нам на пользу.



Источник: www.rusfootball.info