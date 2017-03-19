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Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 20-м туре Премьер-Лиги против "Терека" (1:0).
- Об игре:
ЦСКА довольно активно и смело смотрелся на чужом поле, не испугался игры в Грозном. Весь матч команда владела инициативой и контролировала ход встречи. Мне понравилось выступление команды.
Активно, как всегда, смотрелся Мариу Фернандес. Хорошую встречу провёл Александр Головин, проделал много работы, чего я от него не ожидал. В целом, игроки команды смотрелись ровно, что помогло добиться трёх очков. Как обычно, уверенность в своих партнёров вселял Игорь Акинфеев. Мне нравится его спокойствие, манера игры, рядом с таки вратарём играть легко.
- О слухах по возвращению Алексея Ионова в "Динамо" по окончании сезона:
Не думаю, что ЦСКА стоит отказываться от услуг Ионова. В последних матчах он очень активен, в его глазах видно желание проявить себя, он - работоспособный товарищ. От него ни в коем случае нельзя отказываться. Алексей почувствовал себя нужным команде, что сказалось и на его спортивной форме. При Гончаренко Ионов регулярно выходит в стартовом составе, поэтому сейчас я не вижу поводов отказываться от его услуг по итогам сезона. В последних матча Ионов крайне полезен для ЦСКА.
- О турнирной таблице:
"Армейцы" продолжают чемпионскую гонку, чем я очень рад! "Спартак" свои очки ещё потеряют, мы к ним приблизимся, но... отрыв слишком велик, допускаю, что к "красно-белым" можно будет приблизиться, а вот перегнать... Посмотрим, отрыв по очкам в любом случае будет сокращаться. ЦСКА не застолбил за собой ещё и второй строчки, но, думаю, с каждым матчем команда смотрится большим фаворитом за место в Лиге чемпионов, нежели "Зенит".
- Об игре ЦСКА при Гончаренко:
Мне понравился атакующий стиль Гончаренко! Атакующий! Мне это очень нравится, всегда об этом мечтал! Предыдущая схема, когда мяч отыгрывался защитникам, те назад вратарю, а тот выбивает вперёд... это не работало, это не тот футбол. При Гончаренко же ЦСКА показывает атакующий футбол, и мне это очень импонирует.
- Об игре Виктора Васина:
Очень здорово смотрится Виктор в команде! Он вписался, что очень здорово. Васин сумел заменить Игнашевича в ЦСКА, наверняка сделает это и в национальной команде. Это очень перспективный игрок, который будет основным защитником сборной России.
- О лучшем игроке минувшей встречи:
Выбор стоит между Головиным и Аланом Дзагоевым. Оба смотрелись достойно, молодцы! Хорошо проявили себя оба наших хавбека, брали игру на себя, что очень важно. Я даже не буду выделять кого-то одного, назову обоих.
- Об игре:
ЦСКА довольно активно и смело смотрелся на чужом поле, не испугался игры в Грозном. Весь матч команда владела инициативой и контролировала ход встречи. Мне понравилось выступление команды.
Активно, как всегда, смотрелся Мариу Фернандес. Хорошую встречу провёл Александр Головин, проделал много работы, чего я от него не ожидал. В целом, игроки команды смотрелись ровно, что помогло добиться трёх очков. Как обычно, уверенность в своих партнёров вселял Игорь Акинфеев. Мне нравится его спокойствие, манера игры, рядом с таки вратарём играть легко.
- О слухах по возвращению Алексея Ионова в "Динамо" по окончании сезона:
Не думаю, что ЦСКА стоит отказываться от услуг Ионова. В последних матчах он очень активен, в его глазах видно желание проявить себя, он - работоспособный товарищ. От него ни в коем случае нельзя отказываться. Алексей почувствовал себя нужным команде, что сказалось и на его спортивной форме. При Гончаренко Ионов регулярно выходит в стартовом составе, поэтому сейчас я не вижу поводов отказываться от его услуг по итогам сезона. В последних матча Ионов крайне полезен для ЦСКА.
- О турнирной таблице:
"Армейцы" продолжают чемпионскую гонку, чем я очень рад! "Спартак" свои очки ещё потеряют, мы к ним приблизимся, но... отрыв слишком велик, допускаю, что к "красно-белым" можно будет приблизиться, а вот перегнать... Посмотрим, отрыв по очкам в любом случае будет сокращаться. ЦСКА не застолбил за собой ещё и второй строчки, но, думаю, с каждым матчем команда смотрится большим фаворитом за место в Лиге чемпионов, нежели "Зенит".
- Об игре ЦСКА при Гончаренко:
Мне понравился атакующий стиль Гончаренко! Атакующий! Мне это очень нравится, всегда об этом мечтал! Предыдущая схема, когда мяч отыгрывался защитникам, те назад вратарю, а тот выбивает вперёд... это не работало, это не тот футбол. При Гончаренко же ЦСКА показывает атакующий футбол, и мне это очень импонирует.
- Об игре Виктора Васина:
Очень здорово смотрится Виктор в команде! Он вписался, что очень здорово. Васин сумел заменить Игнашевича в ЦСКА, наверняка сделает это и в национальной команде. Это очень перспективный игрок, который будет основным защитником сборной России.
- О лучшем игроке минувшей встречи:
Выбор стоит между Головиным и Аланом Дзагоевым. Оба смотрелись достойно, молодцы! Хорошо проявили себя оба наших хавбека, брали игру на себя, что очень важно. Я даже не буду выделять кого-то одного, назову обоих.
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