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Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки

Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очкиЗаслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 20-м туре Премьер-Лиги против "Терека" (1:0).

- Об игре:

ЦСКА довольно активно и смело смотрелся на чужом поле, не испугался игры в Грозном. Весь матч команда владела инициативой и контролировала ход встречи. Мне понравилось выступление команды.

Активно, как всегда, смотрелся Мариу Фернандес. Хорошую встречу провёл Александр Головин, проделал много работы, чего я от него не ожидал. В целом, игроки команды смотрелись ровно, что помогло добиться трёх очков. Как обычно, уверенность в своих партнёров вселял Игорь Акинфеев. Мне нравится его спокойствие, манера игры, рядом с таки вратарём играть легко.

- О слухах по возвращению Алексея Ионова в "Динамо" по окончании сезона:

Не думаю, что ЦСКА стоит отказываться от услуг Ионова. В последних матчах он очень активен, в его глазах видно желание проявить себя, он - работоспособный товарищ. От него ни в коем случае нельзя отказываться. Алексей почувствовал себя нужным команде, что сказалось и на его спортивной форме. При Гончаренко Ионов регулярно выходит в стартовом составе, поэтому сейчас я не вижу поводов отказываться от его услуг по итогам сезона. В последних матча Ионов крайне полезен для ЦСКА.

- О турнирной таблице:

"Армейцы" продолжают чемпионскую гонку, чем я очень рад! "Спартак" свои очки ещё потеряют, мы к ним приблизимся, но... отрыв слишком велик, допускаю, что к "красно-белым" можно будет приблизиться, а вот перегнать... Посмотрим, отрыв по очкам в любом случае будет сокращаться. ЦСКА не застолбил за собой ещё и второй строчки, но, думаю, с каждым матчем команда смотрится большим фаворитом за место в Лиге чемпионов, нежели "Зенит".

- Об игре ЦСКА при Гончаренко:

Мне понравился атакующий стиль Гончаренко! Атакующий! Мне это очень нравится, всегда об этом мечтал! Предыдущая схема, когда мяч отыгрывался защитникам, те назад вратарю, а тот выбивает вперёд... это не работало, это не тот футбол. При Гончаренко же ЦСКА показывает атакующий футбол, и мне это очень импонирует.

- Об игре Виктора Васина:

Очень здорово смотрится Виктор в команде! Он вписался, что очень здорово. Васин сумел заменить Игнашевича в ЦСКА, наверняка сделает это и в национальной команде. Это очень перспективный игрок, который будет основным защитником сборной России.

- О лучшем игроке минувшей встречи:

Выбор стоит между Головиным и Аланом Дзагоевым. Оба смотрелись достойно, молодцы! Хорошо проявили себя оба наших хавбека, брали игру на себя, что очень важно. Я даже не буду выделять кого-то одного, назову обоих.
Теги: ЦСКА Терек Пономарев
Сегодня, 19:37
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5
(5)
№5 Написал: Больной Бутырский Хутор (Сегодня, 20:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: mikelo73
У ЦСКА в Обороне вроде бы и не плохо, пока они еще не играли со Спартаком, Краснодаром, Локо, Зенитом. Беда там одни пенсионеры , но вот с Атакой проблемы

С Зенитом мы играли, ты, видать, подзабыл.
А насчет пенсионеров напомню про Васина, Фернандеса и Щенникова. Где тут пенсионеры? Братьям тоже только по 34. Забудьте слово "пенсионеры", их нету там.
Также бы неплохо забыть про "негров", их всего одно Олонаре.
Стереотипы вам глаза застят.
Регистрация: 4.04.2008
№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 20:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
У ЦСКА в Обороне вроде бы и не плохо, пока они еще не играли со Спартаком, Краснодаром, Локо, Зенитом. Беда там одни пенсионеры , но вот с Атакой проблемы
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Футбол, атакующий ЦСКА показывает, это да..беда в том,что толком атаковать не кому..Ионов, атакующий полузащитник, но не нап..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:48) #
  • +4
  •  (4)

А ЦСКА терять их не будет? Я думаю все решиться в очной встрече между Спартаком и зенитом и Спартаком и ЦСКА
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, все понятно-конь вякнул. Тоже, наверное, на что-то надеется, наивняга. А то, что его кони еще потеряют-об этом он молчит. Что с него взять-старичок...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
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