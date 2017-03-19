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Игорь Шалимов: Крицюк не поедет в сборную, у него проблема с коленом
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов прокомментировал итоги матча с "Уфой" (0:0) в 20-м туре РФПЛ.
- Обидный результат, мы не удовлетворены. Cыграли хорошо в плане удержания мяча, позиционных атак. Мы внимательно играли при стандартах и практически не допустили ошибок контратак. Но мы не забили. Что случилось? Ничего не случилось. Где-то вратарь спас, где-то мы недостаточно хорошо действовали. Да, у нас было много потерь. Но это надо пережить. Соперник у нас мяч не отбирает, а мы ему сами отдаёт. Но в этом матче у нас потерь было меньше.
У Станислава Крицюка травма, но Синицыным мы довольны. Крицюк не поедет в сборную, у него проблема с коленом, - сказал Шалимов.
Rusfootball.info
- Обидный результат, мы не удовлетворены. Cыграли хорошо в плане удержания мяча, позиционных атак. Мы внимательно играли при стандартах и практически не допустили ошибок контратак. Но мы не забили. Что случилось? Ничего не случилось. Где-то вратарь спас, где-то мы недостаточно хорошо действовали. Да, у нас было много потерь. Но это надо пережить. Соперник у нас мяч не отбирает, а мы ему сами отдаёт. Но в этом матче у нас потерь было меньше.
У Станислава Крицюка травма, но Синицыным мы довольны. Крицюк не поедет в сборную, у него проблема с коленом, - сказал Шалимов.
Rusfootball.info
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