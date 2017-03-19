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Александр Пуцко: ничья с "Краснодаром" – неплохо по такой игре

Защитник ФК "Уфа" Александр Пуцко прокомментировал выездную ничью против "Краснодара", в которой обе команды не забили голов друг другу.

– Показалось, что в первом тайме была ровная игра, но в последние 15 минут "Уфа" "села";
– Да. "Краснодар" играет дома, и у них есть хорошие футболисты. Понятное дело, что они все в атаку пошли. Даже Гранквист на нашей половине играл. Понятное дело, что они нас заставили "сесть", не мы сами так захотели. Но нам все равно надо впереди какие-то шансы искать. В принципе, ничья – это неплохо по такой игре.

– Переходя из "Спартака", думали, что будете бороться с "Уфой" за еврокубки?
– Думал, конечно. Время покажет. Прежде всего хотел играть, доказывать.

– К требованием Сергея Семака привыкли?
– Да, уже привык.

– В чем его особенности как тренера?
– У каждого тренера свое видение футбола. Я же сейчас не буду рассказывать, что он требует от нас. Мне комфортно работать с ним.

– В этом сезоне какой результат был бы хорошим для "Уфы" по итогам?
– Как можно выше. Нам не говорили определенное место, какое надо занять.

– Но ниже "пятерки" – это уже плохо?
– Нет. Не знаю. Наверное, что да.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Пуцко Уфа Краснодар
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