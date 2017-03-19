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"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал"

В матче 20-го тура чемпионата России "Зенит" одержал победу над "Арсеналом".

Чемпионат России

20 тур

"Зенит" - "Арсенал" 2:0

Голы: Кришито, 52 (пен), Данни, 53.

"Зенит": Лунёв, Кришито, Нету, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Молло, 81), Данни (Мак, 87), Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.

"Арсенал": Габулов, Беляев, Иванов (Буранов, 77), Сунзу, Комбаров, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Бурмистров (Власов, 49), Расич (Шевченко, 67).

Предупреждения: Кокорин, 36, Габулов, 53, Эрнани, 61.
Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 21:24
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144
(10)
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№144 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
у нас нет права на ошибку


А по моему личному мнению у нас нет шансов на чемпионство с такой игрой. И что?


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№143 Написал: GIZMO ну оттуда отсюда (Сегодня, 22:27) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Второй гол абсолютно из вне игры ,
по полосам газона всё видно ,
вчера точно такой же гол Спартака совершенно по делу не засчитали.

Пенальти тоже жидкий,
дзюбишко свалится камнем даже если защитник подует на него.
Регистрация: 21.03.2009
№142 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:26) #
  • -2
  •  (2)
online

vlees^^,
аааа... ну да. как же я забыл что барселона играет в спартаковский футбол. а есть статистика ТТД в игре с краснодаром? там показатели спартака наверняка повыше будут.
Регистрация: 7.03.2016
№141 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Цитата: vitaliy1977
Жду на встречу


Не перевелись Рембо на Руси! Клубная принадлежность значения не имеет.


Правильно понимаешь....
Регистрация: 13.03.2012
№140 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Откуда такая уверенность? Я например предпочитаю проверить на практике.))

у нас нет права на ошибку.


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№139 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Жду на встречу


Не перевелись Рембо на Руси! Клубная принадлежность значения не имеет.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№138 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Цитата: Виктор 88-20
Цитата: vitaliy1977
Ну что, бомжи.... Отпустило вас..... Два гола.. Один с "буратинново" пеналя, которого и близко не было, а второй ещё смешнее... с вне игры..... который видели все, кроме..........
С удачей вас.....

Ты реально считаешь что пенальти не было?????? Ты дебил что ли??????????


Мальчик... За базар отвечать надо. Дебилом просто так не называют.. Жду на встречу: Южный вокзал г. Калининград 21 марта в 12,00 по м.в.

Сынок! виктор 88... ты где?

Виктор у нас кикбоксерчик,бойся его smile
Регистрация: 15.03.2017
№137 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Только слепой не увидел бы тут пинка, а касаемо второго гола, то как по мне, так судя по тв картинке, оффсайд точно был. Но судейкам нашим виднее конечно. Интересно, этой судейской бригаде кто-нибудь из тут визжащих, для улучшения зрения, ящик купит?
Расстраивает только то, что весь первый тайм, как стадо даунов, ломились в центр, где стоял весь Арсенал, ну и по ходу игры не реализовали пяток стопудовых моментов.
Регистрация: 6.11.2011
№136 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
по сравнению с прошлой игрой зеня прибавил. а спартак наоборот убавил. коленки дрожат от непривычного лидерства.

Вот тебе цифры вчерашней игры Спартака

«Барселоне» для той великой победы над ПСЖ потребовалось сделать 1061 ТТД с 79% удачным. «Спартак» вчера сделал 1129 из которых 77% оказались удачными. И это «Спартак» стал хуже? Нет, он стал играть интенсивнее, стал более доминирующим. Беспокоит лишь то, что «Спартак» стал меньше бить по воротам.

Вчера большую часть матча возили Локо,особенно 2 половину 1 тайма и начало 2 тайма,просто удача вчера была на стороне Семина

Забей Самедов в 1 тайме,выиграли бы легко,а твой цгк напомню слил им без шансов в 1 круге,и там не было Ари.
Регистрация: 15.03.2017
№135 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Цитата: vitaliy1977
Ну что, бомжи.... Отпустило вас..... Два гола.. Один с "буратинново" пеналя, которого и близко не было, а второй ещё смешнее... с вне игры..... который видели все, кроме..........
С удачей вас.....

Ты реально считаешь что пенальти не было?????? Ты дебил что ли??????????


Мальчик... За базар отвечать надо. Дебилом просто так не называют.. Жду на встречу: Южный вокзал г. Калининград 21 марта в 12,00 по м.в.

Сынок! виктор 88... ты где?
Регистрация: 13.03.2012
№134 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи!! Вы че ноете?! Тут ведь комментариев ваших в разы больше чем других!! У Вас отрыв в шесть очков. Пенальти был! Про оффсайд вопрос спорный!! Не забили еще штук пять! Или соломку стелете!?


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№133 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 22:15) #
  • -4
  •  (6)
online

по сравнению с прошлой игрой зеня прибавил. а спартак наоборот убавил. коленки дрожат от непривычного лидерства.
Регистрация: 7.03.2016
№132 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Да ладно,просто к сожалению такие игры часть нашего футбола,уверен бомжам стыдно за такую победу,как вообще клуб который не считает бабло может достигать результата таким способом?Падающий игрочишка это разве то что мы хотим видеть?Вы посмотрите на его ноги в моменте с пенальти,ему че по ногам стреляли,просто позорище,фу,

Да нам стыдно что не забили штук 5,а так с Победой нас ,хотя играли не айс.Свиньи не захлебнитесь жёлчью!

Вы бы сейчас тут такой вой подняли бомажатский,если бы мы выиграли так,мы то выиграли у тулы 4-0 без пенальти и левых офсайдов.

Уж ваш визг никому не переплюнуть!!!Что характерно вы ноете и визжите всегда !Свиноматки одним словом....

Тебя из какой больницы вытащили клоун?

My Webpage РАЗ

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Все что нужно знать о позорной ноющей питерской целке
Регистрация: 15.03.2017
№131 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 22911
Цитата: 4 звезды
Цитата: serge59
Радуйтесь немытые.

их место в тюрьме

Совсем плохо с головой?

Там плохо быть изначально не может - она там чтобы есть и изрыгивать не съеденное. smirk
Регистрация: 9.11.2010
№130 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: мяч квадратный
сегодняшним судейством зене отдали должок за прошлый тур. только и всего. по другому и быть не могло

И теперь всю неделю по БОМЖ ТВ Генич, Черданцев и К будут трубить что Зенит наныл на такое судейство или как обычно засунут язык в жопу и скажут , что линия офсайда на экране кажется немного под углом.


--------------------
SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№129 Написал: stepanmlc (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
- Я бы лучше комментировал игру, а не судейство. Беляев потерял позицию, завалил Дзюбу... Если бы мы забили шесть или семь голов, вопрос бы не стоял, что судили плохо, - приводит слова Плаческу корреспондент.

laughing


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№128 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Ну что, бомжи.... Отпустило вас..... Два гола.. Один с "буратинново" пеналя, которого и близко не было, а второй ещё смешнее... с вне игры..... который видели все, кроме..........
С удачей вас.....

Ты реально считаешь что пенальти не было?????? Ты дебил что ли??????????


--------------------
Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№127 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 22:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
Не игра,а блевотина какая-то... Её просто нет. Возня одна. Ничего не изменилось за неделю.


Да ладно тебе
было еще кроме голов 3 100% момента
Регистрация: 24.10.2013
№126 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:13) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Да ладно,просто к сожалению такие игры часть нашего футбола,уверен бомжам стыдно за такую победу,как вообще клуб который не считает бабло может достигать результата таким способом?Падающий игрочишка это разве то что мы хотим видеть?Вы посмотрите на его ноги в моменте с пенальти,ему че по ногам стреляли,просто позорище,фу,

Да нам стыдно что не забили штук 5,а так с Победой нас ,хотя играли не айс.Свиньи не захлебнитесь жёлчью!

Вы бы сейчас тут такой вой подняли бомажатский,если бы мы выиграли так,мы то выиграли у тулы 4-0 без пенальти и левых офсайдов.

Уж ваш визг никому не переплюнуть!!!Что характерно вы ноете и визжите всегда !Свиноматки одним словом....

На своё семейное фото смотришь , убогий ?


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№125 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 22:12) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Да ладно,просто к сожалению такие игры часть нашего футбола,уверен бомжам стыдно за такую победу,как вообще клуб который не считает бабло может достигать результата таким способом?Падающий игрочишка это разве то что мы хотим видеть?Вы посмотрите на его ноги в моменте с пенальти,ему че по ногам стреляли,просто позорище,фу,

Да нам стыдно что не забили штук 5,а так с Победой нас ,хотя играли не айс.Свиньи не захлебнитесь жёлчью!

Вы бы сейчас тут такой вой подняли бомажатский,если бы мы выиграли так,мы то выиграли у тулы 4-0 без пенальти и левых офсайдов.

Уж ваш визг никому не переплюнуть!!!Что характерно вы ноете и визжите всегда !Свиноматки одним словом....

а мы начали ныть до того как вы в Севастополь собирались или немного позже?


--------------------
Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№124 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:11) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Не игра,а блевотина какая-то... Её просто нет. Возня одна. Ничего не изменилось за неделю.
Регистрация: 28.01.2016
№123 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:10) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
My Webpage

статистика пенальти в этом сезоне,стыдно за мой Спартак,судьи тащат нас к золоту
Регистрация: 15.03.2017
№122 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (5)

Судейский отмыв за Пермь. Теперь всем ясно,что без Халка Зина и Дзюбиньо омно.
Регистрация: 26.08.2010
№121 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 22:09) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees^^
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Да ладно,просто к сожалению такие игры часть нашего футбола,уверен бомжам стыдно за такую победу,как вообще клуб который не считает бабло может достигать результата таким способом?Падающий игрочишка это разве то что мы хотим видеть?Вы посмотрите на его ноги в моменте с пенальти,ему че по ногам стреляли,просто позорище,фу,

Да нам стыдно что не забили штук 5,а так с Победой нас ,хотя играли не айс.Свиньи не захлебнитесь жёлчью!

Вы бы сейчас тут такой вой подняли бомажатский,если бы мы выиграли так,мы то выиграли у тулы 4-0 без пенальти и левых офсайдов.

Уж ваш визг никому не переплюнуть!!!Что характерно вы ноете и визжите всегда !Свиноматки одним словом....
Регистрация: 16.11.2014
№120 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:08) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что, бомжи.... Отпустило вас..... Два гола.. Один с "буратинново" пеналя, которого и близко не было, а второй ещё смешнее... с вне игры..... который видели все, кроме..........
С удачей вас.....
Регистрация: 13.03.2012
№119 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (0)

laughing
Регистрация: 28.11.2008
№118 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Мнение Луческу что то захотелось прочитать . Поздравить его с уверенной победой . Неужели " зенитчики " меня " заминусуют " ? А за что ? Ведь победа заслуженна и убедительна .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№117 Написал: ste64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На "Локомотиве" сэкономили, на Еськове не получилось
Регистрация: 7.09.2011
№116 Написал: Лезгиныч (Сегодня, 22:04) #
  • +2
  •  (14)
online

оба гола не без помощи судьи,заслуги зенита тут нет
Регистрация: 19.03.2017
№115 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Цитата: vlees^^
Да ладно,просто к сожалению такие игры часть нашего футбола,уверен бомжам стыдно за такую победу,как вообще клуб который не считает бабло может достигать результата таким способом?Падающий игрочишка это разве то что мы хотим видеть?Вы посмотрите на его ноги в моменте с пенальти,ему че по ногам стреляли,просто позорище,фу,

Да нам стыдно что не забили штук 5,а так с Победой нас ,хотя играли не айс.Свиньи не захлебнитесь жёлчью!

Вы бы сейчас тут такой вой подняли бомажатский,если бы мы выиграли так,мы то выиграли у тулы 4-0 без пенальти и левых офсайдов.
Регистрация: 15.03.2017
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