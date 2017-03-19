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"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью

"Манчестер Сити" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Ливерпулем" – 1:1.

Чемпионат России

20 тур

"Зенит" - "Арсенал" 2:0

Голы: Кришито, 52 (пен), Данни, 53.

"Зенит": Лунёв, Кришито, Нету, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Молло, 81), Данни (Мак, 87), Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.

"Арсенал": Габулов, Беляев, Иванов (Буранов, 77), Сунзу, Комбаров, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Бурмистров (Власов, 49), Расич (Шевченко, 67).

Предупреждения: Кокорин, 36, Габулов, 53, Эрнани, 61.
Теги: Манчестер Сити Ливерпуль
Сегодня, 21:32
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
хорошая игра..могли забить и те и другие..Ливер,на мой взгляд,поживее.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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