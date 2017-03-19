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21:45
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
20:10
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
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17:00
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного (1)
Георгий Зотов: не сказал бы, что "Ростов" прямо более мастеровитая команда. Калачёв? Ничего особенного (1)
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью
"Манчестер Сити" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии сыграл вничью с "Ливерпулем" – 1:1.
Чемпионат России
20 тур
"Зенит" - "Арсенал" 2:0
Голы: Кришито, 52 (пен), Данни, 53.
"Зенит": Лунёв, Кришито, Нету, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Молло, 81), Данни (Мак, 87), Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.
"Арсенал": Габулов, Беляев, Иванов (Буранов, 77), Сунзу, Комбаров, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Бурмистров (Власов, 49), Расич (Шевченко, 67).
Предупреждения: Кокорин, 36, Габулов, 53, Эрнани, 61.
Чемпионат России
20 тур
"Зенит" - "Арсенал" 2:0
Голы: Кришито, 52 (пен), Данни, 53.
"Зенит": Лунёв, Кришито, Нету, Иванович, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Молло, 81), Данни (Мак, 87), Кокорин (Кержаков, 74), Дзюба.
"Арсенал": Габулов, Беляев, Иванов (Буранов, 77), Сунзу, Комбаров, Александров, Бурчану, Думбия, Горбатенко, Бурмистров (Власов, 49), Расич (Шевченко, 67).
Предупреждения: Кокорин, 36, Габулов, 53, Эрнани, 61.
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