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Маттиа Де Шильо: "Милан" воспользовался осечкой "Интера

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо после победы над "Дженоа" (1:0) отметил, что поединок с генуэзцами получился непростым.

"Мы изначально понимали, что поединок с "Дженоа" будет трудным. Команда должна была сохранять спокойствие и контролировать мяч. Но мы позволили сопернику организовать несколько контратак. Однако главное – это победа. "Милан" воспользовался осечкой "Интера", - цитирует Де Шильо Tmw.
Теги: Милан Дженоа
Вчера, 23:43
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