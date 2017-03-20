11 персон 20-го тура. Кто был ярче всех?

Чемпионат России приучает к тому, что если ты забил хоть однажды – ты выиграл. Но и в тоскливом туре, где дождаться хоть одного гола – уже счастье, нашлись свои герои и антигерои, о которых традиционно рассказывает«Анжи» в матче с «Уфой» играл достаточно вязко и малозрелищно, но Гулиева такое положение дел явно не устраивало. Полузащитник, который попал в состав только из-за травмы Брызгалова на разминке, рвал-метал, несколько раз совершал проходы с последующим ударом по воротам (однажды угодил в штангу), но главный прорыв совершил на 79-й минуте......Гулиев навесил от угла штрафной, а Прудников успешно замкнул его передачу. Александр не должен был попасть в нашу рубрику, поскольку Гулиев сыграл гораздо ярче, но только что покинувший «Оренбург» Прудников эмоционально отпраздновал гол перед скамейкой бывшей команды, а после матча назвал её самой слабой в Премьер-лиге. Роберт Евдокимов ответил лаконично ёмко: «Я для Прудникова плохой тренер, потому что он у меня не играл, как и у 15-ти предыдущих».Самым удивительным результатом тура стала победа команды, проигрывавшей предыдущие матчи 0:6 и 0:4 над победителями «Зенита», не пропускающими дома. Забить играющему в гостях «Амкару» тоже непросто, но Сергею Кузнецову, прекрасно исполнившему штрафной, это удалось. Одного гола этой весной в чемпионате России за редким исключением хватает.Григория Иванова можно не любить за многое, но необходимо признать: зимнюю трансферную кампанию он провёл как надо. Эрик Бикфалви сходу стал лидером команды, перешедший из «Кубани» Владимир Ильин также забил в 1-м тайме, а после блестящей подачи другого новичка Димитрова Ильин отличился и в игре с «Рубином». Ответа на потрясающий удар головой в девятку с 11-метровой отметки казанцы за 80 минут так и не предъявили......хотя старались. Заметнее всех был Максим Канунников – нападающий бил по воротам «Урала» раз 6, постоянно откликался на подачи партнёров, но всё без толку. На фоне инертного Жоанатаса игрок сборной России смотрелся живо, но нападающий без КПД – как корова без молока.Все знают, что будет делать Арьен Роббен, но никто не может ему помешать исполнить свой любимый трюк. Похожая ситуация с взаимоотношениями Ари и «Спартака»: до новой встречи с красно-белыми бразилец положил им 6 мячей за «Краснодар», а теперь добавил ещё гол за «Локомотив». Отпускать Ари спартаковцам не стоило только из-за того, чтобы избежать всего этого.От новичка «Спартака», уже успевшего забить за старую-новую команду, тоже стоило ожидать гола, но вместо того, чтобы спокойно закатить мяч в ворота, Александр начал подбирать ноги и нелепо упустил изумительную возможность вывести команду вперёд и, возможно, принести ей победу.Форвард с Кабо-Верде часто терял мяч, когда начинал возиться с ним в ногах, но был великолепен, когда действовал в одно касание – так «Спартак» создал 99-процентный момент Самедова, так сам Самедов получил мяч в штрафной. Но главное свершение Зе, конечно, шикарный голевой пас на Промеса, для выполнения которого ему понадобились лишь грудь, голова и 2 молниеносных касания.Встреча «Крыльев» и «Ростов» развлекла зрителей только в концовке встречи. Всё началось с того, что голкипер «Крыльев» на кочкообразном поле не смог обработать пас партнёра и дал Полоза пробить по пустым воротам – «Крылья» чудом отскочили. Дальше чудить начали уже защитники: Лории дважды пришлось ликвидировать выходы 1 на 1. Ни Азмуну, ни Девичу он себя переиграть не дал.Не сказать, что вратарю «Уфы» пришлось совершать невероятные сэйвы, на этот раз ему не нужно было брать пенальти, однако Александр сыграл третий матч подряд на ноль и выполнил имевшуюся работу идеально. Нагрузить его краснодарцы смогли и без Смолова, но Беленов снова доказать, что достоин вызова в сборную России.«Матч-ТВ» до среды не замолкал о том, как «Зенит» засудили в Перми, потому ставка на пенальти в игре с «Арсеналом» читалась. Сергей Кирьяков ещё до матча предупреждал о том, что у его команды могут быть проблемы из-за шума, поднятого петербуржцами. Сегодняшнее судейство Еськова, думается, тоже будет обсуждаться, правда, не на «Матч-ТВ». Но, справедливости ради, пенальти на Дзюбе скорее был (как и вчера на Ари и Зе Луише). Равно как и небольшой офсайд у Данни.Фото: Чемпионат, ФК «Анжи»