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Данни: когда я забивал, микроскопический офсайд был (видео)

Полузащитник "Зенита" Данни признал, что в домашнем матче 20-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (2:0) забил гол из положения "вне игры".

"Пенальти на Дзюбе был на все сто процентов. Игрок "Арсенала" его буквально обнял. В случае со мной микроскопический офсайд был. Но сколько раз наша команда страдала из-за судейских ошибок! Это футбол, здесь всё случается. Судьи, как и мы, могут ошибаться.

Считаю, что и в первой половине играли неплохо. Здорово играл наш вратарь. Поэтому во время перерыва мы сказали, что надо продолжать играть так же. Что и привело нас в итоге к положительному результату", - цитирует Данни "СЭ".

ВИДЕО - здесь
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 00:33
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5
(2)
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:14) #
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  •  (3)
online

ВпрокРука Марадонны, это поворотный момент истории, ни одна история не пишется в белых перчатках , на белом коне Федун , во сне. Вперёд , Питер!.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 01:05) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: 4aMtu16pM
Ага, надо будет подарить Еськову электронный микроск...
не, лучше главный телескоп с Пулковской обсерватории.

...ну что ж,подари!
Никто и не возражает... sunglasses


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Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
№3 Написал: kurbath тула (Сегодня, 01:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба-когда я падал микроскопический толчок был
Регистрация: 20.11.2015
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 00:53) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Микроскопический???
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 00:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ага, надо будет подарить Еськову электронный микроск...
не, лучше главный телескоп с Пулковской обсерватории.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
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