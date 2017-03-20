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Состояние тренера "Уфы", пережившего клиническую смерть, улучшилось

Тренер вратарей "Уфы" Юрий Перескоков пережил клиническую смерть. У специалиста случился сердечный приступ во время полета в Краснодар, где состоялся матч 20-го тура чемпионата России.

К трапу самолета была срочно подана машина скорой помощи. По пути в больницу у Перескокова на три минуты остановилось сердце. Тренера удалось реанимировать стараниями врачей.

После матча с "Краснодаром" (0:0) генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что тренер вратарей переведен из реанимации, его состояние улучшилось.

СЭ
Теги: Уфа
Сегодня, 00:44
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