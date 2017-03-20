Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Барселона" одержала победу над "Валенсией", Месси сделал дубль

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома обыграла "Валенсию" (4:2).

Чемпионат Испании. 28 тур

"Барселона" - "Валенсия" - 4:2

Голы: Мангала, 37, Суарес, 40, Месси, 45+1, 56, Мунир, 45+3, Гомеш, 90.

"Барселона": тер Стеген - Суарес, Пике, Умтити - Иньеста, Маскерано, Ракитич, (Роберто, 70), Рафинья, (Гомеш, 76), Бускетс - Неймар, Месси.

"Валенсия": Диего Алвес - Мангала, Гарай, Гайя, Жоау Канселу - Парехо, Перес, Орельяна, (Абденнур, 46), Солер, Монтойя - Мунир, (Дзадза, 78).

Предупреждения: Перес, 28, Мангала, 43, Иньеста, 70, Гомеш, 83.

Удаление: Мангала, 45.
Теги: Барселона Валенсия
Сегодня, 00:49
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.