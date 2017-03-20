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"Рома" на своем поле переиграла "Сассуоло"

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Рома" добилась уверенной победы над "Сассуоло".

Чемпионат Италии. 29 тур

"Рома" - "Сассуоло" - 3:1

Голы: Дефрель, 9, Передес, 16, Салах, 45+2, Джеко, 68

"Рома": Шченсны - Фасио, Рюдигер, Эмерсон, Манолас - Салах, Паредес, (Де Росси, 87), Наингголан, Стротман, Эль-Шаарави - Бруно Перес, (Джеко, 60).

"Сассуоло": Консильи - Ачерби, Делль`Орко, Летсхерт, (Лирола, 46), Пелузо - Данкан, Миссироли, (Риччи, 69), Берарди, Пеллегрини, Политано - Дефрель, (Матри, 58).

Предупреждения: Летсхерт, 37, Строттман, 90+4.
Теги: Рома Сассуоло
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