"ПСЖ" дома добился победы над "Лионом"

"ПСЖ" обыграл "Лион" в матче 30-го тура первенства Франции. Парижане набрали 68 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от "Монако" на три очка. У "Лиона" 50 очков, он находится на четвертом месте и имеет игру в запасе.



Чемпионат Франции. 30 тур



"ПСЖ" - "Лион" - 2:1



Голы: Ляказетт, 6, Рабио, 34, Дракслер, 40



"ПСЖ": Трапп - Маркиньос, Максвелл, Орье, Тиаго Силва - Пасторе, (Моура, 79),Рабио, Ди Мария, Верратти, (Мотта, 89), Дракслер, (Матюиди, 54), - Кавани.



"Лион": Антони Лопеш - Янга-Мбива, Морель, Рафаэл, Диакаби - Гоналон, Толиссо, Фекир, Вальбуэна, (Геззаль, 64), Депай, (Корне, 77), - Ляказетт. (Дардер, 52).



Предупреждения: Рабио, 16, Кавани, 20, Гоналон, 64.