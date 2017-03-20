Андрей Лунев: я не удивился, ведь я пришел в "Зенит", чтобы играть

Голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев поделился впечатлениями от дебютного матча за "Зенит".— Нет, я не удивился, ведь я приходил в "Зенит", чтобы играть, ждал своего шанса, и сегодня он мне был предоставлен.— Сыграть на ноль приятно, но все равно в моей игре были недочеты и есть над чем работать, впрочем, как и всегда. Но главное, что я не пропустил, а команда одержала победу. В дальнейшем нужно продолжать побеждать.— Небольшое волнение присутствует перед каждым матчем, но я всегда хочу сыграть как можно лучше.— Мы стараемся выигрывать каждый матч. Другой вопрос, что у нас иногда что-то не получается. Но нам нужно продолжать гнуть свою линию, а результат этого мы увидим уже в конце сезона.