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Андрей Лунев: я не удивился, ведь я пришел в "Зенит", чтобы играть

Голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев поделился впечатлениями от дебютного матча за "Зенит".

— Многие были удивлены тем, что вы вышли в стартовом составе. А вы сами?

— Нет, я не удивился, ведь я приходил в "Зенит", чтобы играть, ждал своего шанса, и сегодня он мне был предоставлен.

— Что можете сказать по самой игре?

— Сыграть на ноль приятно, но все равно в моей игре были недочеты и есть над чем работать, впрочем, как и всегда. Но главное, что я не пропустил, а команда одержала победу. В дальнейшем нужно продолжать побеждать.

— Работы у вас было не так много, но вы сильно нервничали?

— Небольшое волнение присутствует перед каждым матчем, но я всегда хочу сыграть как можно лучше.

— Насколько вас вдохновил тот факт, что "Спартак" очки потерял?

— Мы стараемся выигрывать каждый матч. Другой вопрос, что у нас иногда что-то не получается. Но нам нужно продолжать гнуть свою линию, а результат этого мы увидим уже в конце сезона.

ФК "Зенит"
Теги: Лунев Зенит
Сегодня, 01:35
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