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Болельщики "Динамо" не смогли пройти на "Открытие Арену"

Болельщики "Динамо" не могли попасть на стадион "Открытие Арена" во время матча 27-го тура ФНЛ со "Спартаком-2" (1:1).

Как сообщает RT, многие фанаты бело-голубых вынуждены были обивать пороги стадиона из-за того, что работала всего одна "гостевая" касса.
Теги: Динамо Спартак-2
Сегодня, 01:48
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