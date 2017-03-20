Роман Широков: кроме Данни у "Зенита", кажется, и обострять больше некому

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:51
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (6)
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (6)
Вчера 23:50
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (2)
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (2)
Вчера 23:20
Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами (5)
Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами (5)
Вчера 23:15
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации (1)
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации (1)
Вчера 22:36
Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях (1)
Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях (1)
Вчера 22:26
Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (1)
Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (1)
Вчера 22:20
Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (48)
Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (48)
Вчера 22:19
Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Вчера 21:45
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Вчера 21:32
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
Вчера 21:24
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (161)
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (161)
Вчера 20:34
Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка (9)
Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка (9)
Вчера 20:16
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
Вчера 20:10
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
Вчера 20:00
У тренера вратарей "Уфы" на три минуты остановилось сердце (2)
У тренера вратарей "Уфы" на три минуты остановилось сердце (2)
Вчера 19:37
Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки (6)
Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки (6)
Вчера 19:20
"Монако" разгромил "Кан", Мбаппе сделал дубль
"Монако" разгромил "Кан", Мбаппе сделал дубль
Вчера 19:13
Юрий Газинский: у "Краснодара" остался один турнир. Может, это пойдет нам на пользу (видео)
Юрий Газинский: у "Краснодара" остался один турнир. Может, это пойдет нам на пользу (видео)
Вчера 19:10
Виктор Гончаренко: мы одержали заслуженную победу (11)
Виктор Гончаренко: мы одержали заслуженную победу (11)
Роман Широков: кроме Данни у "Зенита", кажется, и обострять больше некому
Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением об игре хавбека сине-бело-голубых Мигеля Данни, который в матче 20-го тура РФПЛ против тульского "Арсенала" забил первый гол после серьёзной травмы.
"Данни - ключевой игрок в "Зените". По тому, как они начали чемпионат после перерыва – кроме португальца у питерцев, кажется, и обострять больше некому.
Для "Зенита", да и для всего чемпионата, очень хорошо, что Данни возвращается на прежний уровень. Человек очень сильно любит футбол, хочет показывать максимум и всё делает для этого.
Восстановиться после третьего разрыва "крестов" Данни помог внутренний стержень – этот игрок никогда не сдаётся перед обстоятельствами, за что ему футбольный бог и воздаёт", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Данни - ключевой игрок в "Зените". По тому, как они начали чемпионат после перерыва – кроме португальца у питерцев, кажется, и обострять больше некому.
Для "Зенита", да и для всего чемпионата, очень хорошо, что Данни возвращается на прежний уровень. Человек очень сильно любит футбол, хочет показывать максимум и всё делает для этого.
Восстановиться после третьего разрыва "крестов" Данни помог внутренний стержень – этот игрок никогда не сдаётся перед обстоятельствами, за что ему футбольный бог и воздаёт", - цитирует Широкова "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.