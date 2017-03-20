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Роман Широков: кроме Данни у "Зенита", кажется, и обострять больше некому

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков поделился мнением об игре хавбека сине-бело-голубых Мигеля Данни, который в матче 20-го тура РФПЛ против тульского "Арсенала" забил первый гол после серьёзной травмы.

"Данни - ключевой игрок в "Зените". По тому, как они начали чемпионат после перерыва – кроме португальца у питерцев, кажется, и обострять больше некому.

Для "Зенита", да и для всего чемпионата, очень хорошо, что Данни возвращается на прежний уровень. Человек очень сильно любит футбол, хочет показывать максимум и всё делает для этого.

Восстановиться после третьего разрыва "крестов" Данни помог внутренний стержень – этот игрок никогда не сдаётся перед обстоятельствами, за что ему футбольный бог и воздаёт", - цитирует Широкова "Чемпионат".
Теги: Широков Зенит Данни
Сегодня, 01:53
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№1 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 01:59) #
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Зря ты так,Ром!Есть еще Нету!Может так обострить,что слабо не покажется...Чутка не хватило,гол создать.
Регистрация: 24.11.2016
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