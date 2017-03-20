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Александр Кокорин: спасибо за подарок, "Зенит"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин выразил благодарность команде за победу в домашнем матче с тульским "Арсеналом" (2:0) в рамках 20-го тура российской Премьер-Лиги.

"Спасибо за подарок, "Зенит", - написал Кокорин в Инстаграме.

Встреча состоялась 19 марта - именно в этот день футболист отмечал 26-й день рождения. Кокорин появился на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен.

Газета.ru
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 02:56
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