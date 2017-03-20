Журналист заснул на пресс-конференции, чем рассмешил Луиса Энрике (видео)

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:51
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (6)
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (6)
Вчера 23:50
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (2)
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (2)
Вчера 23:20
Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами (6)
Владимир Габулов: "Зенит" – это команда, которой не надо помогать в матче с аутсайдерами (6)
Вчера 23:15
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации (1)
Владимир Маркин: баннеры российских фанатов в адрес ВВС полностью отражают суть корпорации (1)
Вчера 22:36
Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях (1)
Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях (1)
Вчера 22:26
Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (2)
Рашид Рахимов: класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас (2)
Вчера 22:20
Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (48)
Сергей Кирьяков: мы разочарованы работой судейской бригады (48)
Вчера 22:19
Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Гилерме: вызова в сборную всегда жду
Вчера 21:45
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Дмитрий Хомуха: ЦСКА выделяется командными взаимодействиями, что мы увидели в игре с "Тереком" (1)
Вчера 21:32
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью (1)
Вчера 21:24
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (164)
"Зенит" уверенно переиграл тульский "Арсенал" (164)
Вчера 20:34
Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка (9)
Гилерме вызван в сборную России вместо Станислава Крицюка (9)
Вчера 20:16
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
"Атлетико" на своем поле выиграл у "Севильи"
Вчера 20:10
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
Валерий Масалитин: настораживает, что ЦСКА регулярно выдает хороший первый тайм, но потом проваливает второй (4)
Вчера 20:00
У тренера вратарей "Уфы" на три минуты остановилось сердце (2)
У тренера вратарей "Уфы" на три минуты остановилось сердце (2)
Вчера 19:37
Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки (6)
Владимир Пономарёв: ЦСКА продолжает чемпионскую гонку, а "Спартак" ещё будет терять очки (6)
Журналист заснул на пресс-конференции, чем рассмешил Луиса Энрике (видео)
На пресс-конференции после матча 28-го тура первенства Испании "Барселона" - "Валенсия" (4:2) произошел забавный момент.
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заметил спящего журналиста и рассмеялся. Тренер отметил, что впервые столкнулся с подобным. Чтобы успокоиться, Энрике потребовалось некоторое время
По информации испанских СМИ, уснувшим журналистом был репортер английского CBS News.
ВИДЕО - здесь
Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заметил спящего журналиста и рассмеялся. Тренер отметил, что впервые столкнулся с подобным. Чтобы успокоиться, Энрике потребовалось некоторое время
По информации испанских СМИ, уснувшим журналистом был репортер английского CBS News.
ВИДЕО - здесь
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.