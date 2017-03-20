Журналист заснул на пресс-конференции, чем рассмешил Луиса Энрике (видео)

На пресс-конференции после матча 28-го тура первенства Испании "Барселона" - "Валенсия" (4:2) произошел забавный момент.Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике заметил спящего журналиста и рассмеялся. Тренер отметил, что впервые столкнулся с подобным. Чтобы успокоиться, Энрике потребовалось некоторое времяПо информации испанских СМИ, уснувшим журналистом был репортер английского CBS News.