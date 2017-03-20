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"Краснодар" - "Уфа": фотоотчет матча

В матче 20-го тура чемпионата России "Краснодар" принимал "Уфу". Команды завершили встречу вничью - 0:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.

































Rusfootball.info
Теги: Краснодар Фото Уфа
Сегодня, 08:29
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