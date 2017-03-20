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Валерий Газзаев: чемпионская гонка только начинается

Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал борьбу чемпионате России.

"Пока рано делать выводы - чемпионская гонка в РФПЛ только начинается. Да, красно-белые находятся в хорошей форме и стабильно набирают очки, но не стоит списывать со счетов ЦСКА и "Зенит".

Впереди 10 туров, на кону 30 очков, так что в турнирной таблице все еще может измениться. Думаю, именно эти три команды и будут бороться за чемпионство.

Вмешаться в борьбу за медали также могут "Краснодар" и "Ростов" — эти коллективы сейчас показывают стабильную и привлекательную игру, - цитируют Газзаева "Известия".
Теги: Газзаев
Сегодня, 08:51
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№2 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 09:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Можно подумать,цска и зенит в 10 матчах всех обыграют,только начинается пи-бол.
Регистрация: 9.10.2012
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:26) #
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online

Судя по таблице Ростов и Крсанодар могу претендовать на место в пятерке.
За чемпионство с отставанием в 12 и 15 очков за 10 туров бороться не реально.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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