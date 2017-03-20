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Игроки ЦСКА получили три выходных

Футболисты ЦСКА, которые не поедут в сборные, после победы над "Тереком" получили три выходных дня. С 23 марта игроки возобновят работу на базе в Ватутинках, передает BobSoccer.

В полном составе "армейцы" вновь соберутся во второй половине следующей недели. Следующий официальный матч ЦСКА проведёт дома 2 апреля - с "Крыльями Советов".
Теги: ЦСКА
Сегодня, 09:48
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