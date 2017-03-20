Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков: очень хочу сыграть против Кот-д`Ивуара

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, пропустивший из-за травмы два матча чемпионата России, надеется, что восстановится к первой товарищеской встрече национальной команды со сборной Кот-д`Ивуара.

"Всегда с радостью еду в сборную России. Чувствую себя уже намного лучше, не хватило двух-трех дней восстановления, чтобы сыграть с "Локомотивом". Очень хочу сыграть уже в первом товарищеском матче, но самое главное - полностью выздороветь.

Не сильно слежу за выступлением этих сборных (Кот-д`Ивуара и Бельгии). Знаю, что у бельгийцев сильно поменялся состав по сравнению с чемпионатом мира 2014 года, на котором мы выступали, но все равно они остаются одной из сильнейших сборных мира. Будем биться - цитирует Глушакова ТАСС.
Теги: Глушаков Сборная России
Сегодня, 09:51
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 10:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтоб рецидива не случилось.
Успехов!


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.