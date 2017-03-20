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Леонид Федун: рад, что в сборной шесть игроков из "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о своей мечте увидеть сборную России в финале Кубка конфедераций-2017.

"Пока не знаю, удастся ли посетить товарищеские матчи сборной. А что касается ожиданий от них, то я в предвкушении. Команда молодая и новая, будем надеяться. Новая сборная – новые надежды.

В сборную вызваны шесть игроков "Спартака". Рад ли я? Да! Что касается Кубка конфедераций, то я мечтаю, чтобы мы играли в финале. Возможно ли это? Увидим, это футбол, мяч круглый, поле прямоугольное", - цитирует Федуна ТАСС
Теги: Федун Спартак Сборная России
Сегодня, 10:23
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№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
если трансов из зенита в сборной не будет,то она может достойно выступить на КК и ЧМ..
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:29) #
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online

Считаю, что из Спартака все русские игроки достойны играть за сборную.
В настоящий момент предпочел:
чтобы именно они доказали, что сильнейшие.
чтобы сборная, пропитанная спартаковским духом, как в 90-е реализовала себя.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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