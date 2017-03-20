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Матч "Тамбов" - "Енисей" перенесен на понедельник 27 марта

Матч 28-го тура первенства России в ФНЛ "Тамбов" - "Енисей" перенесен на понедельник 27 марта.

Встреча состоится в 17:00 на стадионе "Родина" в Химках в связи с невозможностью проведения матча на тамбовском стадионе "Спартак", информирует официальный сайт красноярского клуба.
Теги: Тамбов Енисей
Сегодня, 10:26
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