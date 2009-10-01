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"Рубин" и "Зенит" сыграют 1 апреля на "Казань Арене"

Матч 21-го тура премьер-лиги между "Рубином" и "Зенитом" пройдет 1 апреля на "Казань Арене", цитирует "Бизнес-Онлайн".

Казанцы впервые в этом году сыграют на будущей арене Кубка конфедераций и чемпионата мира. Ранее "Рубин" провел два матча на стадионе "Центральный": в Кубке России с "Сибирью" (1:0) и в премьер-лиге с "Оренбургом" (0:0).
Теги: Рубин
Сегодня, 11:18
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3
(0)
№3 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хидя
удачи Казани! Надеемся что свисток не будет в пользу голубого пула подсвистывать, как в прошедшем туре.

лишь бы не было как с вами.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 12:06) #
  • -4
  •  (8)

удачи Казани! Надеемся что свисток не будет в пользу голубого пула подсвистывать, как в прошедшем туре.
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 11:20) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Может уже выложите все расписание, сранное РФС


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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