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РФС перепутал флаг Кот-д’Ивуара с флагом Ирландии

На официальном сайте РФС в флаге сборной Кот-д’Ивуара была допущена ошибка, передает "Бизнес-Онлайн".

В графе, в которой можно купить билеты на товарищеский матч Россия – Кот-д’Ивуар, вывесили неправильный флаг команды гостей. Похожую расцветку имеет флаг Ирландии.

Сборная России 24-го марта проведет товарищеский матч с командой Кот-д’Ивуара. 28 марта в Сочи - сыграет со сборной Бельгии.



Теги: Сборная Кот-д’Ивуара
Сегодня, 11:58
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