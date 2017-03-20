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Рикардо Лаборде: меня злит, когда играют грубо против моих партнеров, это моя вторая семья
Колумбийский легионер "Краснодара" Рикардо Лаборде прокомментировал достижение - сотый матч в составе российской команды.
- Для меня большая честь носить футболку «Краснодара» и сражаться за эту большую семью, которую я люблю практически так же, как и свою настоящую семью. Надеюсь, что смогу сыграть ещё много игр в составе команды и подарить болельщикам немалое количество положительных эмоций, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
- Какие из этой сотни матчей для тебя наиболее памятны, как в плане командного успеха, так и в плане твоей личной удачной игры?
- Я думаю, что лучший матч, в котором здорово сыграла вся команда и я в том числе – это игра сезона-2014/2015 против испанского клуба «Реал Сосьедад». Это был действительно очень важный момент в истории клуба, мы впервые завоевали право сыграть на групповом этапе Лиги Европы.
- А есть ли такие игры, которые бы тебе хотелось забыть, вычеркнуть из памяти?
- Да, были, конечно, и негативные моменты – матчи, вспоминать которые не слишком приятно. Например, финал Кубка России против «Ростова», который мы проиграли по пенальти, недавний кубковый поединок с «Уралом», а также поражение от ЦСКА со счетом 1:5.
- Какой гол из тех, что ты забил в составе «Краснодара». считаешь самым важным или самым запоминающимся для тебя?
- Гол, который я всегда буду помнить, – это тот, что я забил «Лиллю» во Франции, он стал первым для «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
- Помимо голов и результативных передач ты еще приносишь команде много пользы, зарабатывая пенальти и опасные штрафные. Как думаешь, можно ли считать это элементом футбольного мастерства, которым в совершенстве владеют немногие?
- Я не думаю что это какое-то особенное мастерство. Это – просто часть моей игры. Поскольку я достаточно быстр и часто использую дриблинг, защитникам бывает трудно чисто отобрать у меня мяч. К тому ж они в большинстве своем – высокие. крупные парни, и им сложно справляться с таким как я, и из-за этого на мне случаются фолы.
- Почему ты сам в играх никогда не подходишь к 11-метровой отметке?
- Я бил пенальти в командах, в которых я играл ранее, но только тренер решает, кто подойдет к 11-метровой отметке. У нас в «Краснодаре» определены пенальтисты, и я уважаю тренерское решение.
- Ты игрок ярко выраженной атакующей направленности, но при этом зарабатываешь желтых карточек едва ли не больше, чем любой защитник команды. С чем связана такая агрессивная манера твоей игры?
- На самом деле я сам тот человек, который часто страдает от грубости соперника. А еще меня злит, когда играют грубо против моих партнеров, потому что для меня они намного больше чем просто партнеры или друзья, это моя вторая семья. Наверное, из-за этого я и получаю карточки… Знаю, что это плохо, и в последнее время стараюсь лучше контролировать свои эмоции.
- В Южной Америке позади уже две трети квалификацонного турнира ЧМ-2018. Сборная твоей родной страны Колумбии пока идет шестой и рискует не поехать в Россию. В конце марта ей предстоит провести две подряд домашние игры – с Боливией и Аргентиной. Как думаешь, они станут ключевыми в борьбе за путевку на Мундиаль?
- В Южной Америке нет слабых команд, поэтому все матчи без исключения очень важны для распределения мест в таблице. Очень надеюсь, что Колумбия все-таки сможет попасть на Чемпионат Мира в России.
ФК "Краснодар"
- Для меня большая честь носить футболку «Краснодара» и сражаться за эту большую семью, которую я люблю практически так же, как и свою настоящую семью. Надеюсь, что смогу сыграть ещё много игр в составе команды и подарить болельщикам немалое количество положительных эмоций, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.
- Какие из этой сотни матчей для тебя наиболее памятны, как в плане командного успеха, так и в плане твоей личной удачной игры?
- Я думаю, что лучший матч, в котором здорово сыграла вся команда и я в том числе – это игра сезона-2014/2015 против испанского клуба «Реал Сосьедад». Это был действительно очень важный момент в истории клуба, мы впервые завоевали право сыграть на групповом этапе Лиги Европы.
- А есть ли такие игры, которые бы тебе хотелось забыть, вычеркнуть из памяти?
- Да, были, конечно, и негативные моменты – матчи, вспоминать которые не слишком приятно. Например, финал Кубка России против «Ростова», который мы проиграли по пенальти, недавний кубковый поединок с «Уралом», а также поражение от ЦСКА со счетом 1:5.
- Какой гол из тех, что ты забил в составе «Краснодара». считаешь самым важным или самым запоминающимся для тебя?
- Гол, который я всегда буду помнить, – это тот, что я забил «Лиллю» во Франции, он стал первым для «Краснодара» в групповом этапе Лиги Европы.
- Помимо голов и результативных передач ты еще приносишь команде много пользы, зарабатывая пенальти и опасные штрафные. Как думаешь, можно ли считать это элементом футбольного мастерства, которым в совершенстве владеют немногие?
- Я не думаю что это какое-то особенное мастерство. Это – просто часть моей игры. Поскольку я достаточно быстр и часто использую дриблинг, защитникам бывает трудно чисто отобрать у меня мяч. К тому ж они в большинстве своем – высокие. крупные парни, и им сложно справляться с таким как я, и из-за этого на мне случаются фолы.
- Почему ты сам в играх никогда не подходишь к 11-метровой отметке?
- Я бил пенальти в командах, в которых я играл ранее, но только тренер решает, кто подойдет к 11-метровой отметке. У нас в «Краснодаре» определены пенальтисты, и я уважаю тренерское решение.
- Ты игрок ярко выраженной атакующей направленности, но при этом зарабатываешь желтых карточек едва ли не больше, чем любой защитник команды. С чем связана такая агрессивная манера твоей игры?
- На самом деле я сам тот человек, который часто страдает от грубости соперника. А еще меня злит, когда играют грубо против моих партнеров, потому что для меня они намного больше чем просто партнеры или друзья, это моя вторая семья. Наверное, из-за этого я и получаю карточки… Знаю, что это плохо, и в последнее время стараюсь лучше контролировать свои эмоции.
- В Южной Америке позади уже две трети квалификацонного турнира ЧМ-2018. Сборная твоей родной страны Колумбии пока идет шестой и рискует не поехать в Россию. В конце марта ей предстоит провести две подряд домашние игры – с Боливией и Аргентиной. Как думаешь, они станут ключевыми в борьбе за путевку на Мундиаль?
- В Южной Америке нет слабых команд, поэтому все матчи без исключения очень важны для распределения мест в таблице. Очень надеюсь, что Колумбия все-таки сможет попасть на Чемпионат Мира в России.
ФК "Краснодар"
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