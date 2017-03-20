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Женская сборная России пожелала удачи мужской команде (фото)

Игроки женской сборной России пожелали удачи мужской сборной в товарищеских матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Игры пройдут 24 и 28 марта.

"Желаем мужской сборной удачи в контрольных матчах с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Парни, вы лучшие", - говорится в сообщении, опубликованной пресс-службой женской команды.





Теги: Сборная России
Сегодня, 12:15
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3
(1)
№3 Написал: Buiser812 (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
heart_eyes


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Какие красивые девочки,раньше такого в женском футболе не было)),нет Российские девочки самые красивые в мире,но сейчас особенно)..и красивая,дорогая, качественная спортивная одежда,и тренировки в Новогорске..как всегда на высоте в таких случаях РФС..а,девочки всегда поднимают настроение,удачи Вам в своих делах и конечно ребятам сборной Черчесова,которая основательно включилась подготовке к ЧМ 2018..
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:29) #
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  •  (4)
online

все=таки девчонкам лучше не играть в футбол


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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