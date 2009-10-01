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Гендиректор "Арсенала": надеялся, что Еськов не поддастся на жалобы "Зенита"

Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал судейство арбитра Алексея Еськова в матче 20-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:2).

"Нужно думать, что делать с судейством. Даже не конкретно в нашей ситуации с "Зенитом", а вообще. Андрей Дмитриевич Будогосский опытный человек, но, сколько я замечаю за последнее время, он автоматически начинает защищать арбитра, не разобравшись в ситуации.

Недавно был назначен пенальти в матче "Сокол" - "СКА-Хабаровск". Все, кто видели это "нарушение", просто смеются. У нас же автоматом идёт защита арбитра. Мне кажется, это не совсем правильная позиция для руководителя судейского корпуса.

То же самое в и матче с "Зенитом". Что бы ни случилось, идёт защита арбитра. Конечно, ошибаться свойственно всем, но нужно глобально что-то менять. У клубов сейчас не такие больше возможности, чтобы на что-то влиять. Если мы раньше писали жалобы, протесты, то сейчас мы не можем этого делать по регламенту.

Жалобы "Зенита" дают свои результаты? Не жалобы, а шум в прессе, который нагнетался с определённой целью. Перед игрой я надеялся, что Алексей Еськов на это не поддастся, но, сами видите, он ошибся.

Услышат ли наши претензии и будут ли какие-то действия от клуба? Не знаю. Кому надо, тот услышит, кому не надо, не услышит. В любом случае нужно убрать эмоции, сесть и поговорить с президентом "Арсенала", - цитирует Балашова "Чемпионат".
Теги: Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 12:25
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8
(3)
№8 Написал: zmey Москва (Сегодня, 12:44) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Перед игрой я надеялся, что Алексей Еськов на это не поддастся, ....

наивный человек. да ещё и первый тайм без голов. не удивлюсь если дополнительно "поддали" прямо в перерыве
Регистрация: 31.12.2016
№7 Написал: Хидя (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (3)

Согласен. Иванов вон сколько не судил, и ничего все были сыты. Сейчас зато ходит улыбается...
Регистрация: 13.03.2017
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (5)
online

А что Еськов? Ему семью кормить надо, а то бомжи админресурс подключат - и будешь КФК судить. )
Регистрация: 6.10.2009
№5 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (11)
online

еськов-шестерка, голубоой пул- вот где живут адские монстры
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Они начали ныть еще до матча, естественно понятно, что и после ныли бы.


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:28) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну да! Арсенал весь матч владел игрой, было куча моментов. А судья козел, сломал всю игру!
Вы даже Лунева не разу не напрягли! Судейство такое пошло после свиней....


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:28) #
  • -3
  •  (9)
online

а где Еськов ошибся?
Арсенал в пердив с такой игрой., хуже чем у Амкара.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Хидя (Сегодня, 12:26) #
  • +6
  •  (12)

если цыган молчит, значит судили очень хорошо..бу-га-га
Регистрация: 13.03.2017
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