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Гендиректор "Арсенала": надеялся, что Еськов не поддастся на жалобы "Зенита"
Генеральный директор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал судейство арбитра Алексея Еськова в матче 20-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:2).
"Нужно думать, что делать с судейством. Даже не конкретно в нашей ситуации с "Зенитом", а вообще. Андрей Дмитриевич Будогосский опытный человек, но, сколько я замечаю за последнее время, он автоматически начинает защищать арбитра, не разобравшись в ситуации.
Недавно был назначен пенальти в матче "Сокол" - "СКА-Хабаровск". Все, кто видели это "нарушение", просто смеются. У нас же автоматом идёт защита арбитра. Мне кажется, это не совсем правильная позиция для руководителя судейского корпуса.
То же самое в и матче с "Зенитом". Что бы ни случилось, идёт защита арбитра. Конечно, ошибаться свойственно всем, но нужно глобально что-то менять. У клубов сейчас не такие больше возможности, чтобы на что-то влиять. Если мы раньше писали жалобы, протесты, то сейчас мы не можем этого делать по регламенту.
Жалобы "Зенита" дают свои результаты? Не жалобы, а шум в прессе, который нагнетался с определённой целью. Перед игрой я надеялся, что Алексей Еськов на это не поддастся, но, сами видите, он ошибся.
Услышат ли наши претензии и будут ли какие-то действия от клуба? Не знаю. Кому надо, тот услышит, кому не надо, не услышит. В любом случае нужно убрать эмоции, сесть и поговорить с президентом "Арсенала", - цитирует Балашова "Чемпионат".
"Нужно думать, что делать с судейством. Даже не конкретно в нашей ситуации с "Зенитом", а вообще. Андрей Дмитриевич Будогосский опытный человек, но, сколько я замечаю за последнее время, он автоматически начинает защищать арбитра, не разобравшись в ситуации.
Недавно был назначен пенальти в матче "Сокол" - "СКА-Хабаровск". Все, кто видели это "нарушение", просто смеются. У нас же автоматом идёт защита арбитра. Мне кажется, это не совсем правильная позиция для руководителя судейского корпуса.
То же самое в и матче с "Зенитом". Что бы ни случилось, идёт защита арбитра. Конечно, ошибаться свойственно всем, но нужно глобально что-то менять. У клубов сейчас не такие больше возможности, чтобы на что-то влиять. Если мы раньше писали жалобы, протесты, то сейчас мы не можем этого делать по регламенту.
Жалобы "Зенита" дают свои результаты? Не жалобы, а шум в прессе, который нагнетался с определённой целью. Перед игрой я надеялся, что Алексей Еськов на это не поддастся, но, сами видите, он ошибся.
Услышат ли наши претензии и будут ли какие-то действия от клуба? Не знаю. Кому надо, тот услышит, кому не надо, не услышит. В любом случае нужно убрать эмоции, сесть и поговорить с президентом "Арсенала", - цитирует Балашова "Чемпионат".
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