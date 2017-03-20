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Валерий Газзаев: судейство в нашем чемпионате отвратительное
Экс-тренер ЦСКА, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Валерий Газзаев раскритиковал судейство в чемпионате России.
– Матч между "Зенитом" и "Амкаром" в 19-м туре закончился судейским скандалом. Каково ваше мнение о работе арбитров в нынешнем сезоне?
– Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно.
Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз должен обратить на это пристальное внимание, – цитирует Газзаева "Известия".
– Матч между "Зенитом" и "Амкаром" в 19-м туре закончился судейским скандалом. Каково ваше мнение о работе арбитров в нынешнем сезоне?
– Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно.
Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз должен обратить на это пристальное внимание, – цитирует Газзаева "Известия".
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