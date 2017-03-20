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Валерий Газзаев: судейство в нашем чемпионате отвратительное

Экс-тренер ЦСКА, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Валерий Газзаев раскритиковал судейство в чемпионате России.

– Матч между "Зенитом" и "Амкаром" в 19-м туре закончился судейским скандалом. Каково ваше мнение о работе арбитров в нынешнем сезоне?

– Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно.

Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз должен обратить на это пристальное внимание, – цитирует Газзаева "Известия".
Теги: Газзаев
Сегодня, 12:50
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13
(6)
№13 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frying Horse
вы еще спросите, почему они КАЖДЫЙ год улетают от сраных Твенте с непредвзятым судейством?

Ну... вы вообще Кипру влетаете в первом же раунде- но в чемпионы то все равно лезете...ты их в дверь- они в окно...!
Регистрация: 21.03.2010
№12 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 13:56) #
  • +2
  •  (2)

Гол Дани из офсайта тут даже обсуждать нечего. А вот пенальти на Дзюбе не было. Ради интереса попробуйте с друзьями так задержать кого нибудь рукой и посмотрите как он упадёт. Да рука выставлялась , но так падать это перебор. Вот если бы он продолжал движение, а не подгинал бы ноги, то можно было дать пенальти, а так симуляция.
Регистрация: 1.05.2009
№11 Написал: Frying Horse (Сегодня, 13:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: LIAZ677
да получается так, что судью купил Зенит в матче с Арсеналом.

В 17 турах из 20. Исключения - матч с Тереком, второй с конями и второй с Амкаром. ВСЕ! Остальные 17 туров - с результативными ошибками в их пользу - вы еще спросите, почему они КАЖДЫЙ год улетают от сраных Твенте с непредвзятым судейством? laughing
Регистрация: 20.03.2017
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:25) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
судейство в нашем чемпионате только для зенита и в какой-то степени цска..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 13:23) #
  • +2
  •  (4)

Виктор 88-20,
да получается так, что судью купил Зенит в матче с Арсеналом. Значит и Зенит надо в пердив тоже отправить.
Регистрация: 3.04.2013
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:16) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Поддерживаю, Усатого!
Всех свиней нах с этими Путинами, Мутко и другими чудерастами!
Сук.и, договорились о чемпионстве. А я думал Мутко за честный и справедливый футбол.
Видимо этому краснодарскому выбл.ядку чувство совести не знакомо, раз так откровенно помогают этим фанатам желудей.


Это великолепная идея ! ( кстати, за тобой уже выехали)

Отправляйте всех нах- пусть останется зенит- чемпиошенек , одинёшенек в чемпионате Петербургской Республики
( или Монархии?)..

А Мир остальной станет чище и добрее !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: Хидя (Сегодня, 13:11) #
  • +2
  •  (6)

усы макнул в голубое очко....в надежде что зачтется на старости лет...
Регистрация: 13.03.2017
№6 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Какой чемпионат, такие и судьи. Засудишь кого нельзя и сошлют в пердив. А там платят меньше, но левых больше. Семью то кормить надо.
Регистрация: 25.10.2016
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:06) #
  • -6
  •  (10)

Поддерживаю, Усатого!
Всех свиней нах с этими Путинами, Мутко и другими чудерастами!
Сук.и, договорились о чемпионстве. А я думал Мутко за честный и справедливый футбол.
Видимо этому краснодарскому выбл.ядку чувство совести не знакомо, раз так откровенно помогают этим фанатам желудей.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 12:56) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это Газай бомжарню - подъ.бнул , или совсем, вместе с пидерцами, стыд и совесть потерял?...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 12:55) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
То ли дело было бы суперсудейство в объединенном чемпионате (Укропе) во главе Газзаева (Миллера)


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№2 Написал: Frying Horse (Сегодня, 12:54) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
А с Арсеналом закончилось замечательно - левый пендаль, когда свисток наконец вкурил, что с игры рукопожатым не забить и второй гол, про который даже его автор сказал - забил из офсайда?
Пес и есть пес
Регистрация: 20.03.2017
№1 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да надо просто свиней в пердиф отправить, за то что они купили судейство. И сразу все нормально станет.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
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