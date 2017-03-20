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Ведран Чорлука отправился в сборную Хорватии, несмотря на травму
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прибыл в расположение национальной команды Хорватии, несмотря на повреждение, полученное в матче 20-го тура чемпионата России со "Спартаком". Об этом рассказал главный тренер красно-зеленых Юрий Семин.
"Чорлука поехал в расположение своей сборной. Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет", - цитирует Семина ТАСС.
Также специалист рассказал о состоянии защитника сборной Узбекистана Виталия Денисова, который также получил травму в матче со "Спартаком".
"С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал. Скорее всего, первую игру за свою сборную он пропустит (с командой Сирии), а во второй уже сможет сыграть (с командой Катара). Надеемся, что к следующему туру чемпионата России он будет уже в оптимальном состоянии", - рассказал специалист.
"Чорлука поехал в расположение своей сборной. Там врачи проведут обследование и будут решать, сможет ли он тренироваться и сыграть за свою команду или нет", - цитирует Семина ТАСС.
Также специалист рассказал о состоянии защитника сборной Узбекистана Виталия Денисова, который также получил травму в матче со "Спартаком".
"С Денисовым все нормально, серьезной травмы он избежал. Скорее всего, первую игру за свою сборную он пропустит (с командой Сирии), а во второй уже сможет сыграть (с командой Катара). Надеемся, что к следующему туру чемпионата России он будет уже в оптимальном состоянии", - рассказал специалист.
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